Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси

Знаменитый украинский борщ в минувшем году едва не оказался без одного из основных ингредиентов – картошки. Холодная весна и дождливый июнь привёл к небывалому дефициту корнеплода. На помощь пришла Беларусь, рассказали в фильме «Наш 2019-ый» . Этой осенью мы поставили на соседний рынок рекордное количество второго хлеба.

Впрочем, белорусская картошка не раз оказывалась в сводках новостей. Российская Примадонна уехала из Минска после своего концерта с тремя мешками отборного картофеля с личного подворья Александра Лукашенко.

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Как призналась Пугачёва, каждый мешок был снабжен подробной инструкцией: из какого сорта лучше приготовить суп, а из какого драники.