Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?

Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры.

Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет

Максим Жаров – Александр Волков