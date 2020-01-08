Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры.
Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку.
Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет
Максим Жаров – Александр Волков
Фото: instagram.com/ykuvarzina_official
Елена Брусникина – Алла Ковнир
Фото: instagram.com/allakovnir
Артём Колосов – Александр Носик
Фото: instagram.com/alexandernosik_official
Анатолий Щепкин – Виктор Низовой
Фото: instagram.com/alekseyshadrikov
Алексей Самойлов – Алексей Моисеев
Фото: instagram.com/mosya74
Жанетта Сельская – Оксана Сташенко
Фото: instagram.com/oksana_stashenko
Фото: instagram.com/oksana_stashenko
Иннокентий Садовский – Константин Костышин
Фото: instagram.com/annatambova2107
Николай Хрулёв – Александр Воеводин
Фото: instagram.com/official_myxtar
Виктор Дятло – Валерий Астахов
Фото: instagram.com/valerka_show_men
Кстати, недавно мы смотрели, как изменились герои сериала «Карпов».
Чем сейчас занимаются актёры – читайте здесь.