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Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?

08 января 2020 14:07
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Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры. 

Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку. 

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет 

Максим Жаров – Александр Волков 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-1

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-3

Фото: instagram.com/ykuvarzina_official 

Елена Брусникина – Алла Ковнир 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-5

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-7

Фото: instagram.com/allakovnir 

Артём Колосов – Александр Носик

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-9

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-11

Фото: instagram.com/alexandernosik_official 

Анатолий Щепкин – Виктор Низовой 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-13

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-15

Фото: instagram.com/alekseyshadrikov 

Алексей Самойлов – Алексей Моисеев 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-17

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-19

Фото: instagram.com/mosya74 

Жанетта Сельская – Оксана Сташенко 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-21

Фото: instagram.com/oksana_stashenko 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-23

Фото: instagram.com/oksana_stashenko 

Иннокентий Садовский – Константин Костышин 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-25

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-27

Фото: instagram.com/annatambova2107 

Николай Хрулёв – Александр Воеводин 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-29

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-31

Фото: instagram.com/official_myxtar 

Виктор Дятло – Валерий Астахов 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-33

Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?-35

Фото: instagram.com/valerka_show_men 

Кстати, недавно мы смотрели, как изменились герои сериала «Карпов». 

Чем сейчас занимаются актёры – читайте здесь

# Кино # Александр Волков

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