Две сестры спасали евреев во время войны, но были выданы соседями. А в концлагере заботились об Анне Франк

Книга «Сестры Освенцима» Роксаны ван Иперен рассказывает историю о самоотверженности и смелости двух девушек, которые укрывали евреев у себя в доме, но были рассекречены и отправлены в Освенцим, сообщает Daily Mail. Вот как мир узнал об этой истории. Журналистка и писательница из Нидерландов Роксана ван Иперен и ее семья были в восторге от особняка «Высокое гнездо» с первого же взгляда. Это был домик со ставнями, мансардными окнами и просторным садом. Идеальное место для пары, чтобы скрыться от городской суеты – усадьба находилась в лесу, в 50 километрах от Амстердама. Как только начались ремонтные работы, супруги обнаружили, что дом полон сюрпризов. Выяснилось, что в каждой комнате есть секретные двери, ведущие в небольшие тайники, в которых были найдены газеты голландского сопротивления времён Второй мировой войны и огарки свечей. Таким образом, Роксана начала заниматься восстановлением не только дома, но и его истории в годы войны. Роксана выяснила, что во время войны в «Высоком гнезде» полтора года скрывались не менее 17 евреев вплоть до июля 1944, когда они были выданы своими соседями.

Фото: Daily Mail

Женщины, организовавшие приют, сами были еврейками – две сестры Дженни и Лиен Брилльеслипер, обе замужем и с маленькими детьми. До начала нацистского кошмара, перевернувшего всю их жизнь с ног на голову, они жили в обычной семье музыкантов в Амстердаме. Дженни всегда была мятежницей по своей природе. Она отказалась получать в паспорте штамп с буквой «J» (от английского слова Jews – «евреи») после вторжения нацистов, как этого требовал режим. Однако более 160 тысяч евреев, включая более послушную сестру Дженни – Лиен, все же получили штамп. «Небольшая административная мера, которая окажется крайне полезной в системе депортаций в концлагеря», – пишет Роксана, рассказывая эту историю. В то время как Анна Франк вместе со своей семьей пряталась на чердаке и вынуждена была жить в тишине, чтобы не быть обнаруженной, семья Брилльеслиперов находит «Высокое гнездо» и арендует его в феврале 1943 года. C переездом в расположенный в лесу особняк, от которого около 5 километров до ближайшего поселения, наступает спокойный период жизни для семьи. Детям разрешается свободно бегать и кричать в саду, а взрослые могут играть на пианино и петь песни, не боясь быть услышанными. Отважная Дженни занимается не только организацией приюта для евреев, но и повстанческой работой в Сопротивлении, каждый день рискуя собственной жизнью. Женщина добиралась до Амстердама на поезде, предварительно спрятав поддельные документы в нижнем белье. Яп, младший брат девушек, построил секретные комнаты и тайные проходы по всему дому. Была договоренность, что в случае опасности семья и люди, которых она приютила, должны были прятаться в созданных тайниках. Также Яп придумал знаковую систему для людей, которые возвращаются домой – отсутствие китайской вазы в окне означало, что дом находится под угрозой. Семья искренне обрадовалась высадке союзных войск в Нормандии. Скоро мы будем спасены, думали они. Скорее всего, Брилльеслиперы смогли бы дождаться освобождения, если бы не местные охотники на евреев, которые усердно выслеживали и выдавали информацию о скрывающихся нацистам. По словам Роксаны, каким же чудовищем нужно быть, чтобы испытывать удовольствие от подобной «игры в прятки», после которой все, кого ты находишь, отправляются в концлагеря на смерть. Также писательница напомнила читателям ужасающую статистику: в Бельгии около 30% еврейского населения было отправлено в лагеря, во Франции – 25%. Но в Голландии эта цифра была в несколько раз больше – 76%. Доносы были повсюду, с этим суждено было столкнуться и семье Брилльеслиперов. Жительница деревни заподозрила семью в укрытии евреев, указала адрес и передала информацию нацистам. В июле 1944 года Дженни была на повстанческой миссии в городе, взяв с собой своего сына Робби в качестве прикрытия. Возвращаясь домой, они не заметили, что на окне отсутствовала ваза.

Фото: Getty Images