Максим Галкин показал рождественское фото. Фанаты не поверили глазам

Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился фотографией с рождественского ужина. Пользователи соцсетей удивились увиденному.
«Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и Иде Достман за гостеприимство!» – подписал снимок Галкин.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Пользователи отметили, что Алла Борисовна стала выглядеть намного моложе. Также фанаты упомянули, что Пугачёва выбрала удачный образ.
Кстати, совсем недавно мы говорили о другой певице, которая поражает своей молодостью.
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