Максим Галкин показал рождественское фото. Фанаты не поверили глазам

«Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и Иде Достман за гостеприимство!» – подписал снимок Галкин.

Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился фотографией с рождественского ужина. Пользователи соцсетей удивились увиденному.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пользователи отметили, что Алла Борисовна стала выглядеть намного моложе. Также фанаты упомянули, что Пугачёва выбрала удачный образ.

Кстати, совсем недавно мы говорили о другой певице, которая поражает своей молодостью.