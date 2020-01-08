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Максим Галкин показал рождественское фото. Фанаты не поверили глазам

08 января 2020 07:13
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Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился фотографией с рождественского ужина. Пользователи соцсетей удивились увиденному. 

«Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и Иде Достман за гостеприимство!» – подписал снимок Галкин. 

Максим Галкин показал рождественское фото. Фанаты не поверили глазам-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Пользователи отметили, что Алла Борисовна стала выглядеть намного моложе. Также фанаты упомянули, что Пугачёва выбрала удачный образ. 

Кстати, совсем недавно мы говорили о другой певице, которая поражает своей молодостью.

Показываем, как менялась София Ротару за время своей творческой карьеры (здесь подробнее). 

# Звезды # Алла Пугачёва # Максим Галкин

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