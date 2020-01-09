Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и решили зарабатывать самостоятельно

Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий и перестать считаться «высокопоставленными» членами монаршей семьи.
Об этом супруги сообщили на своей странице в Instagram. Герцоги сообщили, что это решение было принято спустя долгие месяцы размышлений и дискуссий.
Принц Гарри и Меган Маркл решили начать новую прогрессивную роль в институте монархии с этого года.
Супруги заявили, что намерены работать, чтобы быть финансово независимыми. Однако пара будет полностью поддерживать королеву.
Фото: instagram.com/sussexroyal
Гарри и Меган планируют жить на две страны – Великобританию и США.
«Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына в уважении к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе нашей жизни, среди которой запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями, потому что мы продолжаем сотрудничать с королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. Примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку».
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