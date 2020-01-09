Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и решили зарабатывать самостоятельно

Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий и перестать считаться «высокопоставленными» членами монаршей семьи.

Об этом супруги сообщили на своей странице в Instagram. Герцоги сообщили, что это решение было принято спустя долгие месяцы размышлений и дискуссий.

Принц Гарри и Меган Маркл решили начать новую прогрессивную роль в институте монархии с этого года.