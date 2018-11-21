Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт

Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».
Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».
Фото: instagram.com/by_vasilevich
Как сообщается на сайте конкурса, титул «Мисс топ-модель мира» получила француженка. Благодаря этой победе, девушка обеспечила себе место в финале конкурса. Следующие четыре места в «Топ-модели мира» распределились следующим образом: Китай, Сенегал, Корея и Южная Африка.
Фото: missworld.com
Для продолжения участия в конкурсе необходимо было попасть в топ-30 самых красивых конкурсанток. Стоит отметить, что за прохождение в финал соревновались 118 девушек. И хотя Мисс Беларусь-2018 не удалось занять место в пятёрке лучших, она попала в тридцатку лучших, обеспечив себе место в заключительном этапе конкурса.
Фото: instagram.com/by_vasilevich
Об этом рассказала и сама Мария Василевич на своей страничке в Instagram.
«Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей, по мнению жюри. Звание Топ-модели получила представительница Франции. Поздравляю! А дальше ещё много чего интересного, так что вперёд», – порадовалась белоруска.
Фото: instagram.com/by_vasilevich
Выход в финал стал ещё одним важным шагом для 20-летней Марии Василевич. Кажется, совсем недавно она стала Мисс Беларусь-2018, а с тех пор девушка посетила выставку СМИ, получила предложение стать руководителем сельхозпредприятия и пробежалась на Минском полумарафоне. И, конечно, в начале октября Василевич продемонстрировала три наряда для конкурса «Мисс мира-2018».
Фото: instagram.com/by_vasilevich
В этом году конкурс принимает у себя Китай. Финал состоится 8 декабря в Санья.
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене