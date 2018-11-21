Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт

Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».

Как сообщается на сайте конкурса, титул «Мисс топ-модель мира» получила француженка. Благодаря этой победе, девушка обеспечила себе место в финале конкурса. Следующие четыре места в «Топ-модели мира» распределились следующим образом: Китай, Сенегал, Корея и Южная Африка.

Для продолжения участия в конкурсе необходимо было попасть в топ-30 самых красивых конкурсанток. Стоит отметить, что за прохождение в финал соревновались 118 девушек. И хотя Мисс Беларусь-2018 не удалось занять место в пятёрке лучших, она попала в тридцатку лучших, обеспечив себе место в заключительном этапе конкурса.

Об этом рассказала и сама Мария Василевич на своей страничке в Instagram.

«Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей, по мнению жюри. Звание Топ-модели получила представительница Франции. Поздравляю! А дальше ещё много чего интересного, так что вперёд», – порадовалась белоруска.