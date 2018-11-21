Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала

Как сообщает Daily Mail, 20 ноября 12-летний Ларри терпеливо сидел возле входа в дом, когда подошедший полицейский постучал в дверь.

Новости Великобритании. В Британии полицейский постучал в дверь, чтобы кота премьер-министра впустили в дом по улице Даунинг-стрит, 10.

Эта ситуация попала на камеру британского телеканала, после чего видеозапись была размещена в Twitter-аккаунте.

«Есть ли что-нибудь более британское, чем этот полицейский, стучащий в дверь номер 10, чтобы впустили кота?», – прокомментировала автор поста.

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