Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала
Новости Великобритании. В Британии полицейский постучал в дверь, чтобы кота премьер-министра впустили в дом по улице Даунинг-стрит, 10.
Как сообщает Daily Mail, 20 ноября 12-летний Ларри терпеливо сидел возле входа в дом, когда подошедший полицейский постучал в дверь.
Эта ситуация попала на камеру британского телеканала, после чего видеозапись была размещена в Twitter-аккаунте.
«Есть ли что-нибудь более британское, чем этот полицейский, стучащий в дверь номер 10, чтобы впустили кота?», – прокомментировала автор поста.
Твит понравился более чем ста тысячам человек, публикацию ретвитнули 36 тысяч раз.
На своей Twitter-странице Ларри прокомментировал случившееся.
«Многие люди видели, как полицейский стучал в дверь, чтобы я мог войти. Сейчас я могу сказать только то, что мне предстоит убедить Терезу Мэй в преимуществах свободного передвижения», – написал Главный мышелов резиденции Правительства Великобритании.
Позже Ларри обратил внимание на профессию полицейского.
«Серьёзный вопрос, если позволите. Полицейский остался снаружи под дождём, когда я вошёл в тепло. Их обязанность – помогать нам, а иногда – спасать наши жизни», – добавил кот премьер-министра Соединённого Королевства.
Зимой 2018 года Ларри попал в ещё одну затруднительную ситуацию. Он полез в драку с Палмерстоном – Старшим мышеловом МИД.
Узнать, кто вышел победителем из этой схватки, можно здесь.