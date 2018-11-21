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Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала

21 ноября 2018 14:12
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Новости Великобритании. В Британии полицейский постучал в дверь, чтобы кота премьер-министра впустили в дом по улице Даунинг-стрит, 10.  

Как сообщает Daily Mail, 20 ноября 12-летний Ларри терпеливо сидел возле входа в дом, когда подошедший полицейский постучал в дверь.  

Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала-1

Фото: ITV  

Эта ситуация попала на камеру британского телеканала, после чего видеозапись была размещена в Twitter-аккаунте.  

«Есть ли что-нибудь более британское, чем этот полицейский, стучащий в дверь номер 10, чтобы впустили кота?», – прокомментировала автор поста.  

Твит понравился более чем ста тысячам человек, публикацию ретвитнули 36 тысяч раз.  

Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала-4

Фото: ITV  

На своей Twitter-странице Ларри прокомментировал случившееся.  

«Многие люди видели, как полицейский стучал в дверь, чтобы я мог войти. Сейчас я могу сказать только то, что мне предстоит убедить Терезу Мэй в преимуществах свободного передвижения», – написал Главный мышелов резиденции Правительства Великобритании.  

Позже Ларри обратил внимание на профессию полицейского.  

«Серьёзный вопрос, если позволите. Полицейский остался снаружи под дождём, когда я вошёл в тепло. Их обязанность – помогать нам, а иногда – спасать наши жизни», – добавил кот премьер-министра Соединённого Королевства.  

Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала-7

Фото: ITV  

Зимой 2018 года Ларри попал в ещё одну затруднительную ситуацию. Он полез в драку с Палмерстоном – Старшим мышеловом МИД. 

Узнать, кто вышел победителем из этой схватки, можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп

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