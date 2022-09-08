Как помочь детям стать независимыми и самодостаточными? Советы экспертов

Среди многих разрушительных последствий Covid-19 ещё и то, что пандемия нанесла удары по самостоятельности детей и не позволила им научиться ответственности. Как сообщает CNN Health, Карантин и дистанционное обучение наложили обременительные ограничения на физическую свободу детей, ограничивая их возможности заниматься всеми видами деятельности самостоятельно вне дома. Были закрыты школы и лагеря, а также отменены детские праздники, спортивные игры и вечеринки по случаю дня рождения – список можно продолжать и продолжать. Добиться независимости гораздо сложнее, когда дети постоянно находятся рядом с родителями. Более того, многие из этих измученных и напуганных родителей думали о том, как выжить в настоящем, а не о том, что лучше в долгосрочной перспективе. Теперь, когда начинается относительно нормальный учебный год, у семей может быть больше возможностей и сил, чтобы помочь детям стать более самодостаточными. Ключевой элемент зрелости – научиться «принимать независимые решения и самостоятельно ориентироваться в сложных ситуациях, когда это необходимо», – говорит Карен ВанАусдал, старший директор практики Чикагского центра совместного академического, социального и эмоционального обучения. Обучение воспитанника детского сада убирать белье или брать собственную тарелку в буфете может показаться далеким от той независимости, которой он должен будет овладеть в подростковом и взрослом возрасте, но связь есть. Они учатся доверять своим инстинктам и разбираться, в прямом и переносном смысле, со своими собственными вещами.

Фото: CNN Health

Дети также видят, как самодостаточность помогает им быть частью сообщества, семейного или иного. Когда ребенок убирает белье, у его родителей становится на одну задачу меньше. Получая еду в столовой, они осваивают новый навык, и тогда родители могут отправить их самих за тарелкой фруктового салата или чашкой кофе. Другими словами, они заботятся о себе и других. «Независимость также позволяет человеку использовать свои навыки и лидерские качества для решения проблем, как индивидуальных, так и коллективных», – сказала ВанАусдал. Вот способы поощрения независимости, направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого ребенка. Сформулируйте новые навыки, такие как построение отношений с другими людьми Изучение того, как собрать рюкзак или насыпать хлопья в тарелку, может считаться тем, что дети становятся более независимыми, но родители должны помочь им увидеть, как эти, казалось бы, незначительные действия связывают их с другими, сказал Морис Дж. Элиас, профессор психологии в Университете Ратгерса и соавтор книги «Эмоционально интеллектуальное воспитание: как воспитать дисциплинированного, ответственного, социально квалифицированного ребенка». «Мы, люди, не созданы для того, чтобы быть независимыми. Это верно с биологической точки зрения, и это верно в социальном плане», – сказал он. «Мы жаждем и нуждаемся в привязанности к другим людям и институтам – дому, школе, работе, обществу, религии, – которые придают нашей жизни смысл и цель». Сформируйте новый навык, чтобы дети увидели, что они имеют большую роль в своих семьях и сообществах. Например, кто купил продукты, которые они используют для приготовления обеда? Как застилание собственной постели или уборка в своей комнате облегчают утро родителям? Если ваши дети ходят в супермаркет одни, не забудьте подготовить их к взаимодействию с другими людьми, сказал Элиас. Держали ли они дверь открытой для человека, стоящего за ними? Они сказали «пожалуйста» и «спасибо»? По словам Элиаса, овладение такими навыками связано с обычной вежливостью, но также готовит детей к более взаимозависимому будущему.

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Двигайтесь в темпе Эксперты говорят, что не нужно спешить наверстывать упущенное. Двигайтесь медленно и уважайте эмоциональное состояние ребенка и его практическую компетентность. «Дети потеряли чувство уверенности», – сказал Элиас. «Постарайтесь позволить им начать с чего–то, в чем они преуспеют, а не давать им сразу трудное задание». Работая с маленькими детьми, ВанАусдал предлагает начать с чего–то столь же элементарного, как попросить их сделать простой выбор. «Скажите малышу: «Вот две пары обуви, которые ты можешь надеть сегодня. Какую из них ты хочешь надеть?» Принятие небольших решений поможет им чувствовать себя более уверенно, принимая на себя больше ответственности. Сочетание этих обязанностей с новыми привилегиями может помочь детям хорошо относиться к переменам, добавила она. Может быть, они не просто готовят ужин, но и решают, что будет есть семья. Дайте побольше свободы детям По словам ВанАусдал, взрослые должны дать детям возможность проявить свою независимость. Главное, чтобы родители предоставили пространство для необходимых проб и ошибок. «Подумайте: «Вот здесь, где я могу позволить своим детям взять на себя больше ответственности», – сказала она. «Да, будут некоторые ошибки, но в конечном итоге все пойдет быстрее». Это может стать полезным опытом для всех. Взрослые также могут последовать примеру своего ребенка, говорит Аня Каменец, репортер по вопросам образования и автор книги, которая скоро выйдет в свет «Украденный год: как COVID изменил жизнь детей и куда мы идём сейчас». Найдите для детей способы взять на себя больше ответственности в той области, которая им уже интересна или которая помогает им достичь своих целей. «Моей 10-летней девочке нравится идея зарабатывать дополнительные деньги на собственные мелкие расходы, поэтому на днях она открыла киоск с лимонадом», – сказала журналистка, в то время как её 5-летняя дочь «очень заинтересована в проведении всех детских праздников, которые она пропустила, и это её стимул начать следить за чистотой в комнате»

Фото: CNN Health