Один из главных врагов огородника. Как узнать и уничтожить долгоносика?

Новости мира. С приходом весны многие люди начинают заниматься огородом. Ведь иногда хочется поесть своего «домашнего», даже если купить в магазине проще и дешевле. И вот картошка с луком посажены, осталось только следить, чтобы они благополучно выросли. Но у вредителей свои планы на этот счёт. Сегодня мы решили рассказать об одном из них – долгоносике.

Эти насекомые являются серьёзными врагами любого огородника, поскольку едят практически все растения. В зависимости от вида, долгоносики поедают как корни, так и плоды с листьями. Относительно небольшая колония этих жуков способна положить конец всему урожаю клубники, малины и яблок.

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Вредят долгоносики даже зимой. Если насекомое проникнет в амбар с зерном, то часть зерна может быть съедена, а другая часть испорчена так, что из этих зёрен ничего не вырастет. Поскольку серьёзность проблемы уже ясна, перейдём к способам распознавания и безжалостной ликвидации существ, покушающихся на урожай.

Как понятно из названия этих насекомых, у них есть «носик». Он очень похож на хобот слона, только не такой гибкий. Длина носика разнится в зависимости от вида, он может быть как длиннее тела, так и значительно короче. Средний размер самого насекомого 3-5 сантиметров. Личинки долгоносиков безногие, их окраска изменяется от белого до коричневого цветов. А теперь конкретнее по видам.

Амбарный долгоносик.

Обитает в амбарах. Лучше всего даже не дать ему шанса проникнуть внутрь, поэтому перед помещением в амбар зерна, внутреннее пространство здания нужно очистить путём влажной и аэрозольной обработки. Если пощадить хотя бы одну личинку долгоносика, то с крупной частью зерна потом придётся попрощаться. Далее нужно проверить зерно, чтобы удостовериться в отсутствии в нём взрослых насекомых или личинок.

Если долгоносик всё-таки проник, пришло время устроить насекомым быструю смену пор года. Помещение с зерном нужно сначала сильно охладить, затем сильно нагреть. Можно то же самое проделать непосредственно с зерном, а не целым помещением. После уничтожения вредителей, важно не забыть убрать их тела из зёрен, чтобы избежать заражения.