Один из главных врагов огородника. Как узнать и уничтожить долгоносика?
Новости мира. С приходом весны многие люди начинают заниматься огородом. Ведь иногда хочется поесть своего «домашнего», даже если купить в магазине проще и дешевле. И вот картошка с луком посажены, осталось только следить, чтобы они благополучно выросли. Но у вредителей свои планы на этот счёт. Сегодня мы решили рассказать об одном из них – долгоносике.
Эти насекомые являются серьёзными врагами любого огородника, поскольку едят практически все растения. В зависимости от вида, долгоносики поедают как корни, так и плоды с листьями. Относительно небольшая колония этих жуков способна положить конец всему урожаю клубники, малины и яблок.
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Вредят долгоносики даже зимой. Если насекомое проникнет в амбар с зерном, то часть зерна может быть съедена, а другая часть испорчена так, что из этих зёрен ничего не вырастет. Поскольку серьёзность проблемы уже ясна, перейдём к способам распознавания и безжалостной ликвидации существ, покушающихся на урожай.
Как понятно из названия этих насекомых, у них есть «носик». Он очень похож на хобот слона, только не такой гибкий. Длина носика разнится в зависимости от вида, он может быть как длиннее тела, так и значительно короче. Средний размер самого насекомого 3-5 сантиметров. Личинки долгоносиков безногие, их окраска изменяется от белого до коричневого цветов. А теперь конкретнее по видам.
Амбарный долгоносик.
Обитает в амбарах. Лучше всего даже не дать ему шанса проникнуть внутрь, поэтому перед помещением в амбар зерна, внутреннее пространство здания нужно очистить путём влажной и аэрозольной обработки. Если пощадить хотя бы одну личинку долгоносика, то с крупной частью зерна потом придётся попрощаться. Далее нужно проверить зерно, чтобы удостовериться в отсутствии в нём взрослых насекомых или личинок.
Если долгоносик всё-таки проник, пришло время устроить насекомым быструю смену пор года. Помещение с зерном нужно сначала сильно охладить, затем сильно нагреть. Можно то же самое проделать непосредственно с зерном, а не целым помещением. После уничтожения вредителей, важно не забыть убрать их тела из зёрен, чтобы избежать заражения.
Клубеньковый долгоносик.
Поедает бобовые растения. Чтобы это насекомое даже не появилось, важно сажать однолетние и многолетние бобовые в разных местах. После созревания нужно убрать остатки или долгоносики придут в следующем году. Сеять и собирать урожай нужно настолько рано, насколько это возможно, чтобы не навредить растениям. И ещё один вариант – известкование кислых почв.
Виковый плодовый долгоносик.
Строго говоря, есть ещё и просто плодовый долгоносик, но он распространён в Северной Америке, США и Канаде, а потому если огородник не привёз их на своей одежде после туризма, опасаться плодовых долгоносиков не стоит.
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Виковый плодовый долгоносик специализируется на поедании листьев, цветков и молодых побегов яблонь. груш, слив. Чтобы насекомое не появилось, важно уничтожать дикорастущий горошек, поскольку там вполне может дремать в ожидании своего часа маленький долгоносик.
Капустный скрытнохоботник.
Бывает стеблевой и корневой, но отдельно их рассматривать не будем. Эти долгоносики любят капусту, редьку, репу. Чтобы избежать этих вредителей, нужно избавиться от заражённой личинками рассады капусты. Если только убрать личинок и посадить заражённую ими рассаду, то долгоносики могут всё равно появиться. Далее нужно уничтожать сорняки и рыхлить почву в период окукливания.
Свекловичный долгоносик.
Имеет множество видов: серый, чёрный, восточный, обыкновенный, полосатый. Способы борьбы с ними в целом одинаковые. Рыхление почвы в период откладывания яиц долгоносиком, соблюдение севооборота, глубокая перепашка свекловичных плантаций осенью, после уборки урожая. Можно подкармливать растения аммиачной водой.
И ещё несколько общих способов.
Вариант первый – подружиться с птицами. Массовым поеданием долгоносиков занимаются перепел, ворон и ворона, грач, галка, сорока, скворец, зяблик.
Вариант второй – химическая борьба или обращение к дезинсекторам. В магазинах продаются различные пестициды, так что без труда можно найти нужные. Что касается дезинсекторов, то они знают своё дело и всегда готовы устроить насекомым апокалипсис.
Вариант третий – стать охотником. Запомнив, как выглядят долгоносики и их личинки, огородник может самостоятельно отлавливать их. Поскольку насекомые вторгаются на чужую территорию, огородник имеет полное право действовать по законам военного времени и безжалостно казнить виновных при попытке уничтожения провизии.
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Вариант четвёртый – почитать о жужелицах. Эти насекомые поедают вредителей, так что если жужелицы внезапно появились на огороде, убивать их не нужно. Однако данный вид сложно разводить, поэтому массово для устранения насекомых-вредителей они не используются.
Вариант пятый – зола и побелка. Считается, что рассыпание золы между грядками мешает долгоносикам попадать к растениям. Побелка стволов деревьев также затрудняет насекомым путь к плодам.