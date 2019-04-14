«Мисс Россия – 2019» стала Алина Санько из города Азов. 9 фото красавицы

Девушка увлекается рисованием, живописью и поэзией. Она не раз занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». И ещё один интересный факт – красавица родилась 31 декабря.

«Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон. Конкурс «Мисс Россия» осуществляет все самые яркие и заветные мечты! Всё будто в сказке. Спасибо Всем за поддержку, я всех очень сильно люблю», – написала Алина на своей странице в Instagram.