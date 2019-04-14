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«Мисс Россия – 2019» стала Алина Санько из города Азов. 9 фото красавицы

14 апреля 2019 08:34
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Новости России. 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области завоевала титул «Мисс Россия 2019». Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.  

«Встречаем нашу прекрасную тройку победительниц! 2-ая Вице-мисс Ралина Арабова, 1-ая Вице-мисс Арина Верина, Мисс Россия 2019 – Алина Санько!», – говорится в сообщении.  

«Мисс Россия – 2019» стала Алина Санько из города Азов. 9 фото красавицы-1

Фото: missrussia.ru  

Финал конкурса прошёл 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Корону Алине вручала победительница предыдущего года Юлия Полячихина. В дополнение к короне новая Мисс Россия получит три миллиона рублей.  

Согласно информации на сайте конкурса, любимыми книгами Санько являются «Дамское счастье» Эмиля Золя, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Мартин Иден» Джека Лондона.  

«Мисс Россия – 2019» стала Алина Санько из города Азов. 9 фото красавицы-4

Фото: instagram.com/ms.alinasanko  

Девушка увлекается рисованием, живописью и поэзией. Она не раз занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». И ещё один интересный факт – красавица родилась 31 декабря.  

«Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон. Конкурс «Мисс Россия» осуществляет все самые яркие и заветные мечты! Всё будто в сказке. Спасибо Всем за поддержку, я всех очень сильно люблю», – написала Алина на своей странице в Instagram.  

«Мисс Россия – 2019» стала Алина Санько из города Азов. 9 фото красавицы-7

Фото: instagram.com/ms.alinasanko  

Теперь Санько получила право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».  

Ниже представлены фотографии Алины, а на последних двух снимках можно посмотреть на «Мисс Россию 2018» Юлию Полячихину и «Мисс Беларусь 2018» Марию Василевич.  

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Алина Санько # Юлия Полячихина # Ралина Арабова # Арина Верина

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