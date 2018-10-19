Учёные из США нашли способ бросить курить без «ломки»

Новости США. Молекулярные биологи и химики из Калифорнии протестировали на крысах «вакцину», которая разрушает никотин до того, как он проникнет в мозг.

Как сообщает Science Advances, в предисловии своей статьи учёные отмечают, что употребление табака является одной из главных причин болезней и смертей (более 400 тысяч жителей США в год), которые можно предотвратить. Поэтому исследователи предложили новый способ избавиться от никотиновой зависимости и предотвратить рецидивы.

Во время исследований учёные случайно обнаружили фермент NicA2, который разрушает никотин в клетках бактерии Pseudomonas putida. Биологи и химики частично изменили структуру фермента, чтобы адаптировать его к человеческому организму. А затем исследователи проверили, что произойдёт с никотином.

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В ходе экспериментов выяснилось, что NicA2 разлагает почти весь никотин, который попадает внутрь человека или животного. Тем не менее, остаются следовые количества алколоида, что позволяет избежать абстинентного синдрома (ломки).

Заинтересованные исследователи организовали двухнедельный эксперимент. Они взяли две группы крыс по 8 в каждой и добавили в их воду никотин. Чтобы получить новую порцию такой воды, грызуны должны были нажимать на рычаг. Однако в 30% случаев крысы получали не воду, а удар током.

Через некоторое время у животных появилась зависимость, и они игнорировали боль, продолжая нажимать рычаг. Тогда учёные ввели в кровоток одной группы подопытных белок NicA2-J1. Вскоре эти крысы перестали испытывать тягу к алколоиду и предпочли не нажимать на рычаг.

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Учёные обратили внимание на то, что у животных не появились признаки «ломки» после отказа от никотина. Исследователи считают, что благодаря действию белка в кровотоке, а не в мозге, ограничивалось влияние на нервную ткань, поэтому не было усталости и раздражённости после отказа от вредной привычки.

В конце учёные проверили, захотят ли вылеченные грызуны вновь употреблять никотин. Группа, которой не вводили белок, показала ответную реакцию после первой же инъекции никотина в кровь. Другая группа осталась равнодушна к веществу, т. е. рецидив не произошёл.

Биологи и химики утверждают, что NicA2-J1 может помочь бросить курить, ведь у отказавшегося от вредной привычки человека не будет абстинентного синдрома. Более того, у бывших курильщиков может сформироваться иммунитет к алколоиду.

Теперь исследователи хотят провести клинические опыты на добровольцах.