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Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»

23 января 2020 15:37
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«Не вешать нос, … ! Дурна ли жизнь, иль хороша?» – поётся в одном хорошо известном фильме. Сможете вставить пропущенное слово, а заодно угадать название той самой кинокартины? Не сомневаемся, сможете. 

Фильм «Гардемарины, вперёд!» вышел в далёком 1988 году. 32 года прошло, сложно поверить, правда? При виде Боярского всё ещё невольно вспоминается дипломат шевалье де Брильи. Но Михаил Сергеевич очень популярен, и все легко смогут вспомнить, как он выглядит сейчас, а как насчёт других актёров этой кинокартины? Проверьте себя.   

Александр Белов – Сергей Жигунов, 57 лет 

Жигунов был просто предназначен для роли гардемарина. После восьмого класса был отчислен за плохое поведение, а позже был отчислен за «профнепригодность» (на деле просто перестал думать об учёбе, с головой уйдя в съёмки) из Высшего театрального училища имени Щукина. Во время проб к фильму «Гардемарины, вперёд!» был призван в армию, но смог совмещать службу и работу. Спустя годы стал гендиректором нескольких компаний, но с ними возникли сложности. Хорошо известен ролью Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня».   

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -1

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/zhigunov_sergey 

Алёша Корсак – Дмитрий Харатьян, 60 лет 

В детстве Харатьян увлекался спортом и музыкой. После окончания ВУЗа был призван на военную службу в ряды внутренних войск МВД СССР, служил в пожарной охране Москвы. Дважды женат, есть дочь и сын. После выхода на экраны фильма «Гардемарины, вперёд!» актёр стал очень популярен, что сказалось на нём негативно – Харатьян пристрастился к алкоголю. Через некоторое время артист обуздал вредную привычку и вновь серьёзно занялся творческой деятельностью. 

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -4

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/zvezda_show_bizzz 

Князь Никита Оленев – Владимир Шевельков, 58 лет 

Окончил два института, а затем стал актёром киностудии «Ленфильм». Вскоре после выхода фильма «Гардемарины, вперёд!» Шевельков занялся рекламным бизнесом, организовал свою компанию. Некоторое время был телеведущим. Женат, двое детей.   

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Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -7

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vladimir.shevelkov 

Анастасия Ягужинская – Татьяна Лютаева, 54 года 

Выпускница ВГИКа, роль Ягужинской стала дебютной для Лютаевой. Резкий рост популярности не оказал негативного влияния на начинавшую актрису, она продолжила активно сниматься, чем занимается и до сих пор. Трижды замужем, двое детей. 

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -10

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/tanialyutaeva 

Софья Зотова – Ольга Машная, 55 лет 

В детстве вместе с соседями участвовала в домашних спектаклях. В 12 лет Машную увидели на улице и предложили сняться в кино. В 15 лет актриса ушла от родителей и стала жить с сотрудницей киностудии Эмилией Бельской. Прославилась артистка после выхода фильма «Гардемарины, вперёд!», однако в дальнейшем кинокартины с её участием выходили не слишком часто. Дважды была замужем, есть сын. 

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -13

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/sdruzhinina_official 

Шевалье Де Брильи – Михаил Боярский, 70 лет 

Родился в семье актёров, первую роль Боярский сыграл в короткометражке, когда ему было 10 лет. После призыва в армию год служил музыкантом. Успех к актёру пришёл после главной роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Закрепила успех Михаила Сергеевича его роль в кинокартине «Гардемарины, вперёд!» Известен не только своей актёрской карьерой, но также в качестве музыканта. Женат, двое детей и четверо внуков. 

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Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -16

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/sonetka44 

Котов-младший – Владимир Виноградов, 55 лет 

Окончил актёрский факультет ГИТИСа, после чего начал служить в Московском драматическом театре имени Пушкина. Женат, трое детей.   

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -19

Фото: Кино-театр.ру и vk.com/vinni_grape 

Анна Бестужева – Нелли Пшённая, 73 года 

Выпускница ГИТИСа. В Театре имени Моссовета сразу начала активную деятельность, порой играла по 28 спектаклей в месяц, не смущаясь второплановых ролей. Также приступила к съёмкам в фильмах, снискав себе популярность. С возрастом всё чаще стала появляться в сериалах. Дважды была замужем. Дочь умерла от онкологического заболевания несколько лет назад. Есть две внучки. 

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -22

Фото: Кино-театр.ру 

Императрица Елизавета Петровна – Елена Цыплакова, 61 год 

В детстве активно занималась спортом, включая фигурное катание и пятиборье. С 16 лет начала сниматься в фильмах, однако чаще играла роли второго плана. Перенесла тяжёлую форму малярии, но смогла оправиться. Несколько раз выступала в роли режиссёра. Трижды замужем. 

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!» -25

Фото: кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» и Кино-театр.ру 

Кстати, недавно мы вспоминали актёров из детского фильма «Приключения Электроника».   

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