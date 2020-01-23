Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»

«Не вешать нос, … ! Дурна ли жизнь, иль хороша?» – поётся в одном хорошо известном фильме. Сможете вставить пропущенное слово, а заодно угадать название той самой кинокартины? Не сомневаемся, сможете.

Фильм «Гардемарины, вперёд!» вышел в далёком 1988 году. 32 года прошло, сложно поверить, правда? При виде Боярского всё ещё невольно вспоминается дипломат шевалье де Брильи. Но Михаил Сергеевич очень популярен, и все легко смогут вспомнить, как он выглядит сейчас, а как насчёт других актёров этой кинокартины? Проверьте себя.

Александр Белов – Сергей Жигунов, 57 лет

Жигунов был просто предназначен для роли гардемарина. После восьмого класса был отчислен за плохое поведение, а позже был отчислен за «профнепригодность» (на деле просто перестал думать об учёбе, с головой уйдя в съёмки) из Высшего театрального училища имени Щукина. Во время проб к фильму «Гардемарины, вперёд!» был призван в армию, но смог совмещать службу и работу. Спустя годы стал гендиректором нескольких компаний, но с ними возникли сложности. Хорошо известен ролью Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня».