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Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети

23 января 2020 13:57
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Собака, которая похожа на диснеевскую принцессу, стала настоящей звездой в Instagram.  

По информации Daily Mail, английский кокер-спаниель по кличке Винни поразил фанатов огромными глазами с длинными ресницами. Поэтому его и сравнивают с нарисованными персонажами.  

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети-1

Фото: instagram.com/winnie_thecocker  

Щенок родился в октябре. И менее, чем за четыре месяца, набрал более 280 тысяч подписчиков в Instagram. Даже певица Рита Ора опубликовала фото собаки в своем аккаунте.  

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети-4

 Фото: instagram.com/winnie_thecocker  

У Винни есть брат – Пресли. Его страница в соцсетях также пользуется популярностью – у кокер-спаниеля более 30 тысяч подписчиков.  

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети-7

Фото: instagram.com/winnie_thecocker  

Владельцы питомца – Элли и Том – живут в Великобритании. Они решили начать использовать фотогеничного питомца в своих бизнес-возможностях. Аудитория Винни становится все больше и больше – благодаря этому можно сотрудничать с крупными компаниями.  

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети-10

Фото: instagram.com/winnie_thecocker  

«В целом Винни веселая и любящая, но очень наглая. Любит думать, что она главная».    

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# Животные # калейдоскоп

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