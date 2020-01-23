Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети

Собака, которая похожа на диснеевскую принцессу, стала настоящей звездой в Instagram. По информации Daily Mail, английский кокер-спаниель по кличке Винни поразил фанатов огромными глазами с длинными ресницами. Поэтому его и сравнивают с нарисованными персонажами.

Фото: instagram.com/winnie_thecocker

Щенок родился в октябре. И менее, чем за четыре месяца, набрал более 280 тысяч подписчиков в Instagram. Даже певица Рита Ора опубликовала фото собаки в своем аккаунте.

Фото: instagram.com/winnie_thecocker

У Винни есть брат – Пресли. Его страница в соцсетях также пользуется популярностью – у кокер-спаниеля более 30 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/winnie_thecocker

Владельцы питомца – Элли и Том – живут в Великобритании. Они решили начать использовать фотогеничного питомца в своих бизнес-возможностях. Аудитория Винни становится все больше и больше – благодаря этому можно сотрудничать с крупными компаниями.

Фото: instagram.com/winnie_thecocker