В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит

Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.
Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.
Фото: twitter.com/belgidromet
Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22 января на метеостанции Новогрудок.
Фото: twitter.com/belgidromet
Снежная крупа – это осадки в виде крупинок белого или матового цвета. Они выпадают из кучево-дождевых облаков, когда температура воздуха близка к нулю.
В этот же день в Минске случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями (смотрите здесь).