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В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит

23 января 2020 15:07
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Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.  

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит -1

Фото: twitter.com/belgidromet  

Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22 января на метеостанции Новогрудок.  

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит -4

Фото: twitter.com/belgidromet  

Снежная крупа – это осадки в виде крупинок белого или матового цвета. Они выпадают из кучево-дождевых облаков, когда температура воздуха близка к нулю.  

В этот же день в Минске случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями (смотрите здесь).  

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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