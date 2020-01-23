В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит

Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22 января на метеостанции Новогрудок.

Снежная крупа – это осадки в виде крупинок белого или матового цвета. Они выпадают из кучево-дождевых облаков, когда температура воздуха близка к нулю.