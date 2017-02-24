Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу – 70 лет!

Его имя уже вписано золотыми буквами в историю музыкальной культуры нашей страны. Он воспитал множество талантливых музыкантов и срывал аплодисменты самых искушённых слушателей. «Маэстро живого звука», выдающийся дирижёр и бессменный руководитель Государственного концертного оркестра Республики Беларусь – Михаил Яковлевич Финберг.

Влюбился в музыку Михаил Яковлевич ещё в раннем детстве. В родном городе Мозырь он впервые побывал на выступлении духового оркестра.

С тех пор музыка стала главным делом в его жизни. Он окончил музыкальную школу, после – столичную консерваторию, уже в 20 лет играл в оркестре Белорусского радио и телевидения, а в 23 года стал дирижёром оркестра столичного цирка.

Цирку маэстро отдал 17 лет. Уже после в его жизни появился Государственный оркестр симфонической музыки, ставший для него семьёй. За 30 лет работы музыкальные программы коллектива услышала вся Беларусь.

Благодаря упорному и труду и невероятному таланту Михаила Яковлевича белорусская музыка и поэзия сплелись воедино. Их с замиранием сердца слушали не только в нашей стране, но и далеко за её пределами.

Многочисленные звания, награды, премии и признания дают Михаилу Яковлевичу силы двигаться дальше. Его рабочий день, как и прежде, начинается в 7 часов утра. А график выступлений уже расписан до 2018 года.

Неиссякаемый талант, исключительный профессионализм, плодотворная творческая работа, любовь к музыке и как результат, ошеломляющий успех. Заслуги Михаила Яковлевича и его личный вклад в нашу культуру переоценить невозможно. Он наполнил нашу жизнь музыкой, которая всегда будет звучать в наших сердцах.