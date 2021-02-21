Мужчина выбрасывал мусор и чуть не остался без самого ценного. Больше всех беспокоилась жена

Мужчина пошёл выносить мусор, но чуть не остался без чего-то крайне ценного. А ещё пришлось объясняться перед женой. Как сообщается на сайте совета Северного Тайнсайда (North Tyneside Council), 38-летний Джеймс Росс сдавал картон в Центр переработки бытовых отходов утром в День святого Валентина. Когда Джеймс помещал мусор в контейнер, с пальца мужчины соскользнуло обручальное кольцо. Росс запаниковал и обратился к сотруднице центра. Женщина мило улыбнулась, заверила мужчину, что украшение обязательно будет найдено, и вызвала коллег, чтобы они обыскали контейнер.

Фото: facebook.com/NTCouncilTeam

Поиски длились всего 20 минут, однако за это время Джеймс успел сообщить своей супруге, 40-летней Ларе, что потерял кольцо. Женщина была вне себе от ярости. По её словам, мало того, что супруг не принёс ей цветы в День святого Валентина, так он ещё заявил, что потерял обручальное кольцо. Неизвестно, какая судьба была бы уготована отцу 9-летней и 5-летней девочек, если бы один из сотрудников центра, 22-летний парень, не появился вместе с кольцом Росса.

Фото: facebook.com/NTCouncilTeam

«Я был не в себе. Я уже ни на что не надеялся и думал, что шансы вернуть его были крошечными. Команде приходилось вытаскивать огромную кучу мусора, засовывать все это назад и проверять снова. Внезапно, оно появилось. Кольцо было покрыто мусором и грязью, но было здорово получить его обратно. Персонал спас мне жизнь. Они вышли за рамки служебного долга, оставаясь настолько милыми и вежливыми, насколько это возможно. Моя жена была на седьмом небе от счастья, она думала, что я сочиняю сложную историю. Я никогда не смогу отблагодарить их так, как они того достойны», – рассказал Джеймс. Сотрудники центра отметили, что если бы персонал не успел вовремя выключить оборудование, то кольцо продвинулось бы дальше и оказалось бы уничтожено в процессе переработки.

Фото: facebook.com/laraross.slimmingworld