Девушка хотела покормить обезьяну, но зря сделала это на глазах у другой. Теперь друзья знают маленький секрет своей знакомой

Девушка покормила с рук дикую обезьяну. Однако это не понравилось другому примату, который раскрыл тайну девушки.

Как сообщает Daily Star, жительница Китая Сюй вместе с друзьями посещала парк в городе Цзиюань. В какой-то момент девушка захотела покормить обезьяну и подошла к ней с угощением в руке.