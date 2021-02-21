Девушка хотела покормить обезьяну, но зря сделала это на глазах у другой. Теперь друзья знают маленький секрет своей знакомой

Девушка покормила с рук дикую обезьяну. Однако это не понравилось другому примату, который раскрыл тайну девушки.
Как сообщает Daily Star, жительница Китая Сюй вместе с друзьями посещала парк в городе Цзиюань. В какой-то момент девушка захотела покормить обезьяну и подошла к ней с угощением в руке.
Пока животное недоверчиво смотрело, а потом брало еду, к Сюй со спины подкралась другая обезьяна и схватила за волосы. Испугавшаяся Сюй быстро отбежала, оставив в руках животного… парик. Друзья девушки быстро всё поняли и начали хихикать, а вот обезьяна выглядела явно озадаченной.
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