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Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем

23 октября 2019 17:50
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Давайте поговорим о братьях наших меньших. Многим людям сложно представить жизнь в пустой квартире, где нет ни единой живой души, хотя бы котика или собачки, если с созданием семьи не сложилось. 

Домашние питомцы делают человека ответственнее, ведь нужно думать не только о своих потребностях, но также о желаниях любимца. Нужно покупать корм, уделять внимание, доверять в хорошие руки, если уезжаешь на некоторое время. 

В итоге, заботясь о питомце, который становится членом семьи и верным другом, человек очень сильно к нему привязывается. Увы, жизнь котов и собак намного короче человеческой, поэтому люди дорожат воспоминаниями и, конечно, делают множество совместных снимков. 

Недавно один из пользователей Reddit под ником BufordTeeJustice поделился двумя фотографиями, на которых запечатлён он вместе со своей собакой. 

«15 лет спустя, всё ещё лучшие друзья», – написал молодой человек. 

Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем-1

Фото: reddit.com/user/BufordTeeJustice 

Другие пользователи ресурса растрогались и с грустью написали, что век собак не долог, поэтому важно относиться к ним с любовью. 

Впрочем, это касается не только собак. Недавно мы рассказывали про очень необычного домашнего любимца.

Взглянуть на его фотографии можно здесь

# Домашние животные

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