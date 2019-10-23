Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем

Давайте поговорим о братьях наших меньших. Многим людям сложно представить жизнь в пустой квартире, где нет ни единой живой души, хотя бы котика или собачки, если с созданием семьи не сложилось.

Домашние питомцы делают человека ответственнее, ведь нужно думать не только о своих потребностях, но также о желаниях любимца. Нужно покупать корм, уделять внимание, доверять в хорошие руки, если уезжаешь на некоторое время.

В итоге, заботясь о питомце, который становится членом семьи и верным другом, человек очень сильно к нему привязывается. Увы, жизнь котов и собак намного короче человеческой, поэтому люди дорожат воспоминаниями и, конечно, делают множество совместных снимков.

Недавно один из пользователей Reddit под ником BufordTeeJustice поделился двумя фотографиями, на которых запечатлён он вместе со своей собакой.

«15 лет спустя, всё ещё лучшие друзья», – написал молодой человек.