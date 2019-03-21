Прощание с Юлией Началовой: певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Новости России. 21 марта родные, близкие, знакомые и фанаты простятся с артисткой Юлией Началовой в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Церемония прощания начнётся в 12:00. Ранее об этом сообщила менеджер певицы.

Вечером 16 марта на 39 году жизни Юлия скончалась в больнице. По словам отца Началовой, из-за заражения крови и сильного абсцесса у женщины не выдержало сердце.

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Коллеги и близкие Началовой были поражены известием о её смерти. Родственники и менеджер Юлии говорили, что она пришла в больницу ради планового обследования, но там ей неожиданно стало плохо. То, что через несколько дней певица умерла, стало для многих настоящим шоком.

«Давайте ценить людей, когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!», – написал Сергей Лазарев.

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«Она не могла в это поверить. Она была шокирована. И до сих пор шокирована», – рассказал бывший муж Началовой Евгений Алдонин о состоянии их дочери.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. В два года она уже занималась пением с отцом, а в пять лет – выступала на сцене. В 1991-1992 годах участвовала в тв-конкурсе «Утренняя звезда», где одержала победу. В 2003 году Юлия стала участницей реалити-шоу «Последний герой».

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У Началовой есть 12-летняя дочь Вера, крёстные которой певица Лариса Долина и футболист Ролан Гусев.