«Она до сих пор шокирована». Бывший муж Началовой рассказал, как их дочь узнала о смерти мамы

Новости России. Бывший муж Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть певицы в интервью программе «Пусть говорят».
«Когда она попала в госпиталь, я был в командировке. Её родители говорили, что всё под контролем. Никто особо не волновался. Я попросил держать меня в курсе происходящего», – рассказал Алдонин.
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Позже по поведению родителей Евгений понял, что ситуация осложнилась. А затем он узнал о смерти бывшей супруги.
«Когда родители хоронят своих детей – это страшно. Задаешься вопросом «почему и как, и зачем?», – добавил спортсмен.
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Фото: instagram.com/julianachalova
Алдонин отмечает, что тяжелее всего было рассказать о случившемся дочери Вере. Девочка после туристической поездки с одноклассниками была в приподнятом настроении. Евгений встретил её в аэропорту и рассказал о смерти матери, когда Вера села в машину.
«Она не могла в это поверить. Она была шокирована. И до сих пор шокирована», – закончил рассказывать Алдонин.
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Евгений и Юлия находились в браке с 2006 по 2011 года. В 2006 году у супругов родилась дочь Вера. После развода Алдонин и Началова поддерживали хорошие отношения, а Вера много времени проводила с отцом.
Певица умерла 16 марта.
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