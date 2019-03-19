«Она до сих пор шокирована». Бывший муж Началовой рассказал, как их дочь узнала о смерти мамы

Новости России. Бывший муж Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть певицы в интервью программе «Пусть говорят».

«Когда она попала в госпиталь, я был в командировке. Её родители говорили, что всё под контролем. Никто особо не волновался. Я попросил держать меня в курсе происходящего», – рассказал Алдонин.

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Позже по поведению родителей Евгений понял, что ситуация осложнилась. А затем он узнал о смерти бывшей супруги.

«Когда родители хоронят своих детей – это страшно. Задаешься вопросом «почему и как, и зачем?», – добавил спортсмен.

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