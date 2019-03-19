Болезнь королей. Что известно о заболевании, с которым 8 лет боролась Юлия Началова

Новости Беларуси. 16 марта на 39 году жизни скончалась российская певица Юлия Началова. Причиной её смерти, помимо прочего, стало осложнение подагры, с которой артистка боролась около восьми лет. Мы решили вспомнить, что это за болезнь и как её лечить.

Подагру иногда называют «болезнью королей», поскольку развивается она из-за определённого образа жизни. В давние времена такой образ жизни могли себе позволить только короли и иные высокопоставленные лица.

Дело в том, что подагра развивается, если двигаться мало, а пировать много. Употребление большого количества мяса и алкоголя приводят к отложениям в организме мочевой кислоты. И однажды высокопоставленное лицо просыпалось с резкой болью в большом пальце стопы. Сустав этого пальца является любимым местом подагры.

Теперь эта болезнь носит значительно более массовый характер, поскольку позволить себе вкусный шашлык с бутылочкой вина может любой человек со средним заработком. Также сейчас распространён сидячий образ жизни: смотреть телевизор, играть в компьютер, работать в офисе.

Подагра – «болезнь королей»

Первый приступ обычно случается, когда человек находится в постели. Хорошее кровоснабжение сустава и тепло способствуют первому проявлению болезни. Пациенты чувствуют сильнейшую боль даже при малейшем прикосновении к поражённому суставу.

Первый приступ длится сравнительно меньше последующих, однако может доходить до двух дней. В таких случаях рекомендуется приложить к поражённому месту что-нибудь холодное, но не прямо к коже, а через тонкую ткань.

Чтобы второго приступа подагры не случилось, врачи советуют пациентам кардинально поменять образ жизни. Есть и употреблять алкоголь меньше, а двигаться больше. Желательно пить не менее двух литров обычной воды в день, чтобы обеспечить более быстрый вывод шлаков из организма. Далее назначается приём нестероидных противовоспалительных препаратов, в некоторых случаях – гормональных средств.

Если пациент лечение честно проходит, но образ жизни не меняет, то за первым приступом приходит второй, а там и третий. В итоге у человека развивается хроническая тофусная подагра. К этому моменту у пациента начинают плохо функционировать почки, а под кожей образуются скопления мочевой кислоты.

Стоит упомянуть, что первый приступ подагры служит предупредительным выстрелом. Если человек сразу возьмётся за лечение, ограничит себя в еде и алкоголе, то болезнь может полностью исчезнуть. После второго и третьего приступов шансы вылечится ещё есть, но они значительно меньше.

Если болезнь уже нельзя вылечить полностью, то человеку придётся всю жизнь принимать препараты, которые подавляют образование мочевой кислоты.

Несколько лет назад мы уже затрагивали тему подагры.

Больше узнать о её лечении и профилактике можно здесь.

Фото: instagram.com/globus_med