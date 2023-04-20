20 апреля День китайского языка. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 20 апреля, отмечается День китайского языка. Он установлен ООН в память об основателе китайской письменности – Цан Цзе. Письменный китайский язык – один из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3-5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков. Китайский является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура. Всего же в мире на нем говорят более 1,3 миллиарда человек.
20 апреля 1841 года опубликовали первый в истории детективный рассказ
Новая эпоха в литературе началась в этот день в 1841 году. Опубликовали первый в истории детективный рассказ – «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Писатель создал не только новый жанр, но его основную схему – «загадка – расследование – объяснение», и его основные сюжеты, которые до сих пор используют авторы детективов. Это и бытовая разборка, и маньяк-убийца, и шантаж, и шпионские игры. Также По изобрел такие классические приемы детективов, как «подсадная утка», подбрасывание улик, двойная игра, ложный след.
20 апреля 1940 года в США продемонстрировали первый электронный микроскоп
20 апреля 1940 года в США продемонстрировали первый электронный микроскоп. Он увеличивал изображение в 2 миллиона раз. Этот микроскоп создали в 1931 году немецкие инженеры Эрнест Руска и Макс Кноль. Эрнест Руска получил за это открытие Нобелевскую премию по физике.
20 апреля отмечают День поисков смысла жизни
Ежегодно 20 апреля отмечают День поисков смысла жизни. В чем смысл нашего существования? Для чего мы пришли на Землю и куда уйдем? Скорее всего, каждый человек имеет свой ответ на эти вопросы. Все мы куда-то движемся, к чему-то стремимся, нам обязательно необходимо чего-то достичь, никто из нас не хочет прожить жизнь зря. Но вы нигде не найдете ответа на вопрос: «В чем конкретно заключается смысл жизни?». Природа дала нам возможность выбирать смысл жизни для себя самостоятельно. Сегодня, в День поиска смыла жизни, можете смело отправляться в путешествие по поиску этого смысла. Это, конечно, если вы его еще не нашли. Удачи!
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!