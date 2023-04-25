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Что будет с кожей, если колоть ботокс 20 лет? Женщина показала своё лицо

25 апреля 2023 17:56
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Женщина 20 лет колола инъекции ботокса в лицо. Что стало с кожей, когда она перестала делать уколы красоты? В социальных сетях дама поделилась своей историей.  

Что будет с кожей, если колоть ботокс 20 лет? Женщина показала своё лицо-1

Фото: tiktok.сom/nursebblay  

Медсестра из Калифорнии заинтриговала аудиторию вопросом о том, как выглядит кожа человека, который 20 лет делал ботокс, а потом прекратил? После женщина показала свой лоб и небольшие морщины между бровями, пишет The New York Post. Она рассказала, что перестала делать уколы, и у нее практически нет движения мышц.  

Что будет с кожей, если колоть ботокс 20 лет? Женщина показала своё лицо-4

Фото: tiktok.сom/nursebblay  

Все потому, что мышцы были заполнены препаратами ботокса, и она их попросту не использовала. Другими словами, мышцы атрофировались. Медсестра рассказала, что движение начинает возвращаться, но не на 100%.  

Что будет с кожей, если колоть ботокс 20 лет? Женщина показала своё лицо-7

Фото: Getty Images  

Косметологи объясняют, что такое действительно может быть, если делать ботокс без перерывов. Это происходит из-за того, что ботулинический токсин расслабляет мышцы лица, и со временем они ослабевают.  

После прекращения инъекций морщины не появляются сразу. Кожа по-прежнему выглядит молодой и гладкой. Впоследствии начинают показываться мимические морщинки. А эффект ботокса полностью исчезнет только через три-шесть месяцев.  

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# Косметология # калейдоскоп # Фотофакт

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