21 апреля День чемоданов. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 21 апреля, Всемирный день кроншнепа. В мире обитает 8 видов этих птиц. В Беларуси кроншнеп гнездится на всей территории, но чаще всего встречается на Поозерье и отдельных районах Полесья. Кроншнепы – это крупные кулики с очень длинным изогнутым клювом. Им они как пинцетом собирают насекомых среди травы, достают из укрытий, воды и ила мелких беспозвоночных животных. Могут питаться и ягодами. Это редкие птицы. Большой кроншнеп занесен в Красную книгу Беларуси и находится под защитой государства. 21 апреля 1954 года Беларусь вступила в ЮНЕСКО

21 апреля 1954 года Беларусь вступила в ЮНЕСКО – Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В 1962 году был назначен первый постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО. Начиная с этого времени, Беларусь играет активную роль в деятельности организации, пять раз избиралась в руководящий орган ЮНЕСКО – Исполнительный совет. В настоящее время наша страна также является членом Исполнительного совета, постоянно участвует в работе этого органа. 21 апреля День чемоданов

21 апреля праздник одного из главных героев путешествий, переездов и поездок. Сегодня День чемоданов. Люди издавна использовали мягкие кожаные сумки или мешки, чтобы перевозить вещи. В Средневековье появились первые деревянные сундуки для перевозки багажа. Именно сундук можно назвать прародителем чемодана, но такую махину можно было перевозить только на тележках. В 1854 году француз Луи Виттон изготовил первый чемодан из прочной ткани и кожи, с квадратной поверхностью и жесткой крышкой. Этот чемодан был легким и прочным, что делало его очень удобным для путешествий. Одним из главных преимуществ чемоданов перед мягкими сумками стала возможность ставить их друг на друга. При этом они гораздо компактнее ящиков, сундуков, сумок и могут открываться сбоку. Сегодня чемоданы являются незаменимым аксессуаром для путешествий и туризма. 21 апреля Международный день пряника