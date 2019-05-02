Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери

Новости Великобритании. Пока большинство британцев с нетерпением ждут первенца Меган Маркл и принца Гарри, Кейт Миддлтон делится семейными фотографиями. Недавно герцогиня Кембриджская показала подросшего принца Луи, а теперь – принцессу Шарлотту.
Новости Великобритании. Пока большинство британцев с нетерпением ждут первенца Меган Маркл и принца Гарри, Кейт Миддлтон делится семейными фотографиями. Недавно герцогиня Кембриджская показала подросшего принца Луи, а теперь – принцессу Шарлотту.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Как сообщает Kensington Palace, снимки опубликованы в честь дня рождения единственной дочери герцога и герцогини Кембриджских. Фотографии были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в их доме в Норфолке.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Девочка является четвёртой в линии наследования британского престола. В свой первый день рождения принцесса Шарлотта получила подарки из 64 стран, в их числе погремушка из белого золота с драгоценными камнями.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
В начале 2018 года дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в детский сад.
Посмотреть на фотографии принцессы Шарлотты в тот день можно здесь.
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