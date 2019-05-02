Прямой эфир

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери

02 мая 2019 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Пока большинство британцев с нетерпением ждут первенца Меган Маркл и принца Гарри, Кейт Миддлтон делится семейными фотографиями. Недавно герцогиня Кембриджская показала подросшего принца Луи, а теперь – принцессу Шарлотту.  

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери-1

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Как сообщает Kensington Palace, снимки опубликованы в честь дня рождения единственной дочери герцога и герцогини Кембриджских. Фотографии были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в их доме в Норфолке.  

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери-4

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Девочка является четвёртой в линии наследования британского престола. В свой первый день рождения принцесса Шарлотта получила подарки из 64 стран, в их числе погремушка из белого золота с драгоценными камнями.  

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери-7

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

В начале 2018 года дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в детский сад.  

Посмотреть на фотографии принцессы Шарлотты в тот день можно здесь.  

Читайте также:  

В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы  

Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей  

Первые фото принцессы Шарлотты с братом опубликовали в Великобритании  

# Королевская семья # калейдоскоп # принцесса Шарлотта # Кейт Миддлтон

Другие новости рубрики

Все новости
Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть
01 мая 2019 15:39

Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть

Самый эпатажный участник «Евровидения-2019». Кто такой Билал Хассани и почему он даёт имена своим парикам
01 мая 2019 14:07

Самый эпатажный участник «Евровидения-2019». Кто такой Билал Хассани и почему он даёт имена своим парикам

Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае
01 мая 2019 10:01

Наводим красоту. Благоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае