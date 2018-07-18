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В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы

18 июля 2018 13:50
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Новости Великобритании. В социальных сетях обсуждается внешнее сходство принцессы Шарлотты и принцессы Дианы, её бабушки.  

Поклонники королевской семьи начали замечать сходство между принцессой Дианой и её внучкой со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, на которой принцесса Шарлотта была подружкой невесты.  

В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы-1

Фото: instagram.com/princesscharlotte_1985  

«Принцесса Диана, ваша внучка очень похожа на Вас. Всегда помню о тебе»,  

«У неё улыбка Дианы. Слава Богу»,  

«А мне кажется, что она не похожа на Диану»,  

«Бедный ребенок. Она – самостоятельная личность. Почему её всегда сравнивают с Дианой? Это несправедливо по отношению к принцессе Шарлотте».  

В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы-4

Фото: instagram.com/princesscharlotte_1985  

Поскольку принцессы Шарлотта и Диана – родственницы, нет ничего удивительного в их схожести. Общие черты между принцессами замечали и в начале этого года, когда принцесса Шарлотта пошла в детский сад.  

Первые фотографии с этого счастливого события можно посмотреть здесь.  

# Королевская семья # принцесса Шарлотта # принцесса Диана

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