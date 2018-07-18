В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы

Поклонники королевской семьи начали замечать сходство между принцессой Дианой и её внучкой со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, на которой принцесса Шарлотта была подружкой невесты.

Новости Великобритании. В социальных сетях обсуждается внешнее сходство принцессы Шарлотты и принцессы Дианы, её бабушки.

«Принцесса Диана, ваша внучка очень похожа на Вас. Всегда помню о тебе»,

«У неё улыбка Дианы. Слава Богу»,

«А мне кажется, что она не похожа на Диану»,

«Бедный ребенок. Она – самостоятельная личность. Почему её всегда сравнивают с Дианой? Это несправедливо по отношению к принцессе Шарлотте».