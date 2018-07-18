В сети обсуждается сходство двух принцесс: Шарлотты и Дианы
Новости Великобритании. В социальных сетях обсуждается внешнее сходство принцессы Шарлотты и принцессы Дианы, её бабушки.
Поклонники королевской семьи начали замечать сходство между принцессой Дианой и её внучкой со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, на которой принцесса Шарлотта была подружкой невесты.
Фото: instagram.com/princesscharlotte_1985
«Принцесса Диана, ваша внучка очень похожа на Вас. Всегда помню о тебе»,
«У неё улыбка Дианы. Слава Богу»,
«А мне кажется, что она не похожа на Диану»,
«Бедный ребенок. Она – самостоятельная личность. Почему её всегда сравнивают с Дианой? Это несправедливо по отношению к принцессе Шарлотте».
Фото: instagram.com/princesscharlotte_1985
Поскольку принцессы Шарлотта и Диана – родственницы, нет ничего удивительного в их схожести. Общие черты между принцессами замечали и в начале этого года, когда принцесса Шарлотта пошла в детский сад.
Первые фотографии с этого счастливого события можно посмотреть здесь.