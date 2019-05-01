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Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть

01 мая 2019 15:39
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Озадаченная собака смотрела в зеркало и начала лаять на свое собственное отражение. Забавный инцидент произошел на Филиппинах.  

По информации Daily Mail, питомец ходил по магазинам вместе со своим хозяином и наткнулся на примерочную с зеркалами.  

Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть-1

Скриншот из видео

Собака по кличке Кетт сильно лает и бегает из сторону в сторону, затем нюхает зеркало, чтобы узнать, смотрит ли на нее другая собака.  

Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть-4

Скриншот из видео

В 40-секундном ролике видна черная собака, лающая на свое отражение. Затем питомец оборачивается, чтобы увидеть, исчезнет ли его отражение. Затем собака снова начала лаять.  

Хозяева сказали: «Когда мы вошли в примерочную, где было много зеркал, Кетт начала вести себя смешно, поэтому мы сняли ее видео».  

Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть-7

Скриншот из видео

Ролик был снят в апреле прошлого года.  

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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