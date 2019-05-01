Кто ты такой? Реакция собаки на её отражение позабавила сеть

Озадаченная собака смотрела в зеркало и начала лаять на свое собственное отражение. Забавный инцидент произошел на Филиппинах.
По информации Daily Mail, питомец ходил по магазинам вместе со своим хозяином и наткнулся на примерочную с зеркалами.
Озадаченная собака смотрела в зеркало и начала лаять на свое собственное отражение. Забавный инцидент произошел на Филиппинах.
По информации Daily Mail, питомец ходил по магазинам вместе со своим хозяином и наткнулся на примерочную с зеркалами.
Скриншот из видео
Собака по кличке Кетт сильно лает и бегает из сторону в сторону, затем нюхает зеркало, чтобы узнать, смотрит ли на нее другая собака.
Скриншот из видео
В 40-секундном ролике видна черная собака, лающая на свое отражение. Затем питомец оборачивается, чтобы увидеть, исчезнет ли его отражение. Затем собака снова начала лаять.
Хозяева сказали: «Когда мы вошли в примерочную, где было много зеркал, Кетт начала вести себя смешно, поэтому мы сняли ее видео».
Скриншот из видео
Ролик был снят в апреле прошлого года.
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