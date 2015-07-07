Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей

Новости Великобритании. В церкви святой Марии Магдалены в Сандригеме прошли крестины двухмесячной принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.





Британская пресса отмечает, что принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская была одета в точно такую же рубашку, как и старшая дочь королевы Виктории в 1841 году. Точную копию наряда сшила королевская портниха Анжела Келли.



Крестными принцессы были выбраны пять человек – подруга Кейт Миддлтон Софи Картер, друзья Уильяма Джеймс Мид и Томас ван Страубензи, двоюродный брат Кэтрин Адам Миддлтон и родственница принцессы Дианы Лаура Феллоуз.

В закрытой церемонии, которую вел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, приняли участие 20 приглашенных. Официальным фотографам столь ответственного мероприятия выбрали Марио Тестино. Он же снимал помолвку принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Увидеть принцессу Шарлотту на улице до и после церемонии монархи разрешили всем желающим. С самого утра около Церкви Святой Марии Магдалины выстроилась очередь. Всем пришедшим предлагалось стать не только свидетелями знакового события, но и принять участие в благотворительной акции: все цветы и подарки, принесенные к церкви, отправят в детский хоспис, который патронирует Кейт Миддлтон.