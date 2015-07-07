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Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей

07 июля 2015 12:09
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Новости Великобритании. В церкви святой Марии Магдалены в Сандригеме прошли крестины двухмесячной принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 

Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей -1



Британская пресса отмечает, что принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская была одета в точно такую же рубашку, как и старшая дочь королевы Виктории в 1841 году. Точную копию наряда сшила королевская портниха Анжела Келли.

Крестными принцессы были выбраны пять человек – подруга Кейт Миддлтон Софи Картер, друзья Уильяма Джеймс Мид и Томас ван Страубензи, двоюродный брат Кэтрин Адам Миддлтон и родственница принцессы Дианы Лаура Феллоуз. 

Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей -3

В закрытой церемонии, которую вел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, приняли участие 20 приглашенных.

Официальным фотографам столь ответственного мероприятия выбрали Марио Тестино. Он же снимал помолвку принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Увидеть принцессу Шарлотту на улице до и после церемонии монархи разрешили всем желающим. С самого утра около Церкви Святой Марии Магдалины выстроилась очередь. Всем пришедшим предлагалось стать не только свидетелями знакового события, но и принять участие в благотворительной акции: все цветы и подарки, принесенные к церкви, отправят в детский хоспис, который патронирует Кейт Миддлтон.

Фото с крещения дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма растрогало пользователей соцсетей -6

Напомним, принцесса появилась на свет 2 мая. Девочка получила имя Шарлотта Елизавета Диана. Назвав так свою дочь, герцог и герцогиня отдали дань уважения сразу трем людям – дедушке Чарльзу, бабушке Диане и действующей королеве Елизавете Второй. 

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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