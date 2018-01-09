Двухлетняя принцесса Шарлотта пошла в детский сад

Новости Великобритании. 8 января принцесса Шарлотта первый раз пошла в сад. Фотографии своей дочери опубликовала герцогиня Кембриджская.

Как сообщает Daily Mail, двухлетнюю девочку сфотографировали в Кенсингтонском дворце по пути в детский сад Уиллкокс. Стоимость обучения в нём составляет 14,5 тысяч фунтов в год, это около 20 тысяч долларов.

На первом фото принцесса сидит на ступеньке. На второй фотографии наследница королевской семьи спускается по ступенькам и держится за перила. На юной принцессе надето красное пальто стоимостью около 160 долларов и пони-рюкзак.

Старший брат принцессы Шарлотты уже пошёл в школу. Для своего четырёхлетнего сына королевская семья выбрала частную школу на юго-западе Лондона. С принцем Джорджем мама не смогла пойти на первый урок. У герцогини был сильный токсикоз (пара ожидает третьего ребёнка).