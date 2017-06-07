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Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога

07 июня 2017 12:06
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Новости России. Балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев умер во время посещения стоматолога. Мужчине было 56 лет.

Как сообщают российские издания, причиной смерти танцовщика стали побочные эффекты обезболивающего препарата, который был введен дантистом. После введения общего наркоза танцор перестал дышать. 

Вихарев хотел удалить часть зубов и установить импланты.

Сергей Вихарев – заслуженный артист России. В Мариинском театре он осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя».

Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога-1


«Спящая красавица» – балет, воссозданный Вихаревым для Мариинского театра

Несколько лет назад трагедией закончился визит 21-летней белоруски в частный медцентр в Бресте. Девушка обратилась для проведения диагностического исследования. Однако во время приема пациентке стало плохо. За жизнь девушки врачи боролись около 15 часов (здесь подробнее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Несчастный случай # Сергей Вихарев

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