Белорусская теннисистка Ольга Говорцова ждет ребенка

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова готовится стать мамой.

Как сообщает by.tribuna.com со ссылкой на тренера женской сборной по теннису Эдуарда Дуброва, спортсменку вскоре ожидают положительные изменения в жизни.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции перед финалом Кубка Федераций, который проходит в Минске.

Эдуард Дубров:

Оля сейчас в Минске. На матчи она должна прийти, во всяком случае обещала. У нее скоро планируются изменения в жизни –положительные. Мы очень рады за нее. Она сделала большой вклад в наш успех – играла в Канаде, России и у нас дома. Хорошего здоровья ей и успехов в жизни.