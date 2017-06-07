3 тысячи фанатов «Бумаги» в одном месте: факты о минском видеоблогере Владе Бумаге

Новости Беларуси. Не секрет, что видеохостинг YouTube – это медиапространство создающее тренды. У блогеров-миллионников крупные рекламные контракты, популярность и звание лидеров мнений. На ютубе множество каналов – кто-то снимает обзоры, кто-то ведет кулинарный или бьюти влоги – например, белоруска Татьяна Владимирова, у которой на канале более 28 тысяч человек. Есть блогеры, которые снимают лайфхаки или рассказывают о своей жизни. Например, минчанин Влад Бумага, на встречу с которым в понедельник пришли более 3 тысяч фанатов, ведет канал А4, в описании которого сказано, что это канал интересного парня, который рассмешит и поднимет настроение.

Фото: a4omg

Бумага – настоящая фамилия. Владу 21 год, он родился в Минске. Кстати, именно в его день рождения в торговом центре собралась большая толпа поклонников, которые хотели его поздравить. «Это самый лучший День Рождения. Спасибо вам за, то что вы есть. Нас было более 3000! Извините, что пришлось закончить встречу раньше, очень скоро увидимся ещё. И ещё спасибо за подарки, разбирали их несколько часов, вы супер», – написал видеоблогер в своем Instagram.

Фото: vk.com/id240651878

Сделал татуировку с названием своего канала на руке. Тату на ладони парень сделал в честь 1 миллиона подписчиков на своем канале. На ладони Влада увековечено название его ютуб-канала. «Идея сделать эту татуировку пришла спонтанно, мы сидели с подругой в кафе, рисовали на руках – и я решил, что нужно срочно это набивать. Я люблю эту идею. Мастер сказал, что ладонь – это почти самое больное место для тату. Боль была на 7 с плюсом, но я терпел».

Фото: vk.com/id240651878

Фото: vk.com/id240651878

Сейчас на канал А4 подписаны более 1,6 млн человек. Своих подписчиков Влад называет «бумажными». Канал существует с ноября 2014 года. И общее количество просмотров всех видео Влада перевалило за 76 миллионов.

Фото: vk.com/id240651878

Фото: vk.com/id240651878

Самое популярное видео. Ролик, который набрал наибольшее число просмотров на канале минчанина – это «Ночь в закрытой батутной арене!». Такие видео называют «24 часа challenge», суть которых в том, что парень остается в каком-то заведении после его закрытия. Это видео набрало почти 9,5 миллионов просмотров. На канале есть еще ролики, где Влад Бумага проводит ночь в офисе ВКонтакте и закрытом аквапарке, у которых больше 6 и 8 миллионов просмотров соотвественно.

Фото: vk.com/id240651878

Фото: vk.com/id240651878

Пародии на клипы. Крайнее видео на канале парня – это пародия на клип рэпера Скруджи «РукаЛицо». Оно было опубликовано 5 июня и уже набрало более 600 тысяч просмотров. «В клипе обыгрываются многие хайповые темы, такие как MC Хованский, забывчивость Дмитрия Ларина на Версусе, Руслан Соколовский вернулся на ютуб, заминированный тапок, хайп на Дружко Шоу и сломанные тренды с обилием Индусов». В видео вместе с Владом снялся Александр Солодуха.

Фото: vk.com/id240651878

Фото: vk.com/id240651878