«Приходится раскошелиться на 8 тысяч долларов». Женщина потратила огромное состояние, чтобы общаться с глухим сыном

Кэти Литтлджонс из Иллогана узнала, что ее сын Элви глухой, когда ему было всего семь недель. Женщина начала проводить кампанию за то, чтобы сделать курсы языка жестов в колледже бесплатными для родителей глухих детей. На этот шаг ее вдохновила Роуз Элинг-Эллис.

Как сообщает The Mirror, Роуз Элинг-Эллис создала собственные курсы британского языка жестов для семей, у которых есть глухие дети, потому что многим родителям приходилось тратить огромные деньги, чтобы научиться общаться с ребенком.

Роуз – бывшая актриса. Девушка глухая с рождения. Она рассказала о своем предложении, обеспечить доступ к BSL (британский язык жестов) для всех семей с глухими детьми.

Кэти поддержала ее, сказав: «Общение с вашим ребенком не должно иметь цену. Увидев выступление Роуз, мы решили изучать BSL, а затем были шокированы тем, сколько стоят курсы. Именно это послужило толчком к моей кампании. Поскольку Министерство образования не предоставляет помощь, семье приходится раскошелиться на 8 тысяч долларов на частные курсы».

Кэти – мама четырехлетнего сына по имени Лео. Благодаря работе она смогла получить финансирование для изучения бакалавриата, но семья не могла позволить себе заплатить 508 тысяч доллар, чтобы муж Джо прошел курсы. Поэтому Кэти создала петицию о бесплатных уроках BSL для родителей глухих детей, которую подписали 26 671 человек.