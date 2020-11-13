Устройство по распознаванию цвета для незрячих детей разработала супружеская пара. Как оно работает

Вселенная полна ярких красок, но осязать окружающую красоту, увы, могут не все. В помощь этим юным дарованиям современные технологии. Маленькое устройство в связке с приложением на мобильном телефоне позволяет незрячим детишкам «услышать» радугу оттенков и отразить на холсте целую симфонию чувств.

Раскрасила особый детский мир семейная пара Сергей и Ирина Бондарович в рамках авторского проекта «БелоникаАрт».

Сергей Бондарович, автор проекта для незрячих «БелоникаАрт»:

У меня два ребенка, и у обоих есть особенность восприятия – синестезия, то есть они видят цвета, когда слышат звуки. Каждая буква имеет свой цвет, мы это случайно выяснили. И мне показалась интересным сама по себе идея. Я подумал, что это может оказаться интересным и полезным, потому что есть незрячие, которые никогда в принципе не видели цветов. Идея – помочь им хоть немного соприкоснуться к этому миру цветов, красок. Я решил сделать устройство. Ирина Бондарович, автор проекта для незрячих «БелоникаАрт»:

Устройство переводит все цвета в звуки. Вы прикладываете его к какому-то определенному цвету и слышите звук. Большинство незрячих ребят занимается музыкой, у них очень хороший слух, они очень быстро запоминают на слух мелодии и уже хорошо ориентируются. Так ребята понимают, с каким цветом они работают.

Любое творчество начинается с теории. Авторы сперва разъясняют ученикам значение цвета и прорабатывают ассоциативный ряд. Ирина Бондарович:

Какие эмоции вызывают краски, какие они вызывают ощущения, что в мире какого цвета? Например, ребята очень удивились, когда узнали, что мандарины оранжевые. Им когда-то сказали, что апельсины оранжевые, а вот какие мандарины – это было удивительно.

Преподавать живопись супругам раньше не доводилось. Но необходимая база знаний имеется: Сергей – профессиональный веб-дизайнер. К тому же работа с детьми – семейное хобби. Бондаровичи еще и педагоги по танцам. А потому вальсировать кисточками по холсту у начинающих художников получается с легкостью.

Начинающие художники:

На этой картине я изобразил восторг. На занятиях мы обсуждали, какими цветами лучше изобразить эмоции. Я решил, что красный и зеленый цвета наиболее подходят для выражения яркой эмоции.

Это серия картин, где есть одежда. Я приклеила воротник. Мы хотели показать то, чтобы мы не надели случайно не ту одежду.

В этих картинах слышна мелодия души и чувствуется невероятная энергетика. И кто поспорит, выходит у юных живописцев поистине искусно. Следующий шаг – выставка в галерее. Уже и дата известна – 20 декабря. А пока коллекция работ дожидается звездного часа дома у наших героев, которые, к слову, поставили перед собой большие творческие цели.