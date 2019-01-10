Как живёт семья, в которой 10 детей-музыкантов

Ирина – мама 10 юных музыкантов. Инструмент для каждого ребёнка женщина выбирает после внимательного наблюдения за поведением детей. Спокойным и усидчивым – клавишные, неуловимым и активным – ударные и струнные.

Ирина Стромская:

Иногда ребёнок не хочет идти в музыкальную школу потому, что что-то не понял, что-то не успел – ему тяжело, ему трудно. Поэтому, чтобы дети туда шли с желанием, я изучила сама все инструменты. Музыкальным талантом в этой семье обладают родители, дети и внуки. Общую фамилию с гордостью носят 90 человек. Но если раньше воспитывать сразу несколько детей помогали традиция сельской жизни, сила духа и терпение – современные многодетные семьи могут опираться и на государство.

Ирина Стромская:

Я сама из многодетной семьи, муж – один у родителей. Родители смогли нам привить эту любовь, уважение друг к другу. Сейчас, конечно, гораздо легче детей воспитывать. Хотя бы, даже в плане гигиены. То есть памперсы, влажные салфетки – тогда этого не было. И моим родителям, конечно, было тяжелее. Вопреки стереотипам, дети из этой многодетной семьи чувствуют себя уверенно и очень гордятся таким большим количеством братьев и сестёр.

Старшая дочь Виктория вспоминает школьные дни с трепетом и улыбкой. И признаётся, что сверстники отзываются об их семье с интересом и восхищением.

Виктория Стромская:

Когда я начала приглашать домой на дни рождения, все очень удивлялись. Первый вопрос: «А как вы кушать готовите? У вас, наверное, целые выварки». «Как вы все помещаетесь?» «Вас родители не путают?» И всем нравилось, говорили, что у нас нескучно – придёшь, много деток бегает, все какими-то занятиями занимаются. Квартира большой семьи разделена на зоны. Такое положение вещей дисциплинирует и приучает к порядку с малых лет. Учебники и тетради дети хранят аккуратно, каждый на своем месте. Здесь и букварь первокласника Егора и хирургия студентки Виктории.

К слову, купить школьные принадлежности для большой семьи не проблема – в этом финансовом вопросе помогает государство. Свести к минимуму финансовые и бытовые сложности многодетных родителей – стремление социальных служб. «Становятся, как родные бабушки и дедушки. Что-то посоветуют мудрое». Соцработник о своих подопечных Семейный капитал — денежная сумма в размере 20 тысяч рублей – может стать неплохим подспорьем или даже гарантией будущих успехов. Ирина Стромская:

Мы получили ещё на рождение последнего ребёнка материнский капитал. Мы потратить его можем только на образование или лечение ребёнка. Когда ты знаешь, что такую помощь в любой момент использовать, я считаю, что это неплохо. Необходимость снова выйти на работу Ирину не пугает. Старшие дети смогут позаботиться о младших братьях и сёстрах.