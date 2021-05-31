Девушка показала фотографию с лодки в Антарктиде. И это то, почему некоторые люди боятся глубин океана

Пользователь Reddit под ником Fuqers рассказал , что его подруга работала на рыбацкой лодке в Антарктиде. В один из дней девушка увидела колоссального кальмара, который подплыл близко к их борту. Подруга Fuqers тут же потянулась за телефоном и сделала снимок, который позже опубликовал её друг.

Есть много занимательных документальных и фантастических фильмов о том, что поджидает людей глубоко под водой. Однако увидеть что-то своими глазами всегда интереснее.

Пользователи соцсети были впечатлены размерами зверя. У кого-то пошли мурашки по коже, а кто-то начал шутить, что если выловить такого здоровяка, то питаться им можно как минимум неделю.

О колоссальных кальмарах появились первые сведения только в 1925 году. И лишь в 1979 году люди впервые выловили взрослую особь. Сейчас известно, что эти кальмары достигают в длину 10-14 метров и являются хищниками.

Впрочем, они действительно годятся в пищу. Те, кому довелось попробовать колоссального кальмара на вкус, отмечают, что у него очень нежное мясо.