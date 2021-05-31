Прямой эфир

Девушка показала фотографию с лодки в Антарктиде. И это то, почему некоторые люди боятся глубин океана

31 мая 2021 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть много занимательных документальных и фантастических фильмов о том, что поджидает людей глубоко под водой. Однако увидеть что-то своими глазами всегда интереснее. 

Пользователь Reddit под ником Fuqers рассказал, что его подруга работала на рыбацкой лодке в Антарктиде. В один из дней девушка увидела колоссального кальмара, который подплыл близко к их борту. Подруга Fuqers тут же потянулась за телефоном и сделала снимок, который позже опубликовал её друг. 

Девушка показала фотографию с лодки в Антарктиде. И это то, почему некоторые люди боятся глубин океана-1

Фото: reddit.com/user/fuqers 

Пользователи соцсети были впечатлены размерами зверя. У кого-то пошли мурашки по коже, а кто-то начал шутить, что если выловить такого здоровяка, то питаться им можно как минимум неделю. 

О колоссальных кальмарах появились первые сведения только в 1925 году. И лишь в 1979 году люди впервые выловили взрослую особь. Сейчас известно, что эти кальмары достигают в длину 10-14 метров и являются хищниками. 

Впрочем, они действительно годятся в пищу. Те, кому довелось попробовать колоссального кальмара на вкус, отмечают, что у него очень нежное мясо. 

Кстати, ранее пользователи соцсетей пытались понять, что за странную зубастую рыбу они увидели на фотографии. К счастью, среди комментаторов нашлись знающие люди (здесь подробности). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат
31 мая 2021 08:52

Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат

Женщина оставила наследие, которое сделало её знаменитой. И его можно попробовать на вкус
31 мая 2021 07:39

Женщина оставила наследие, которое сделало её знаменитой. И его можно попробовать на вкус

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть
30 мая 2021 16:19

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть