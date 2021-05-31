Девушка показала фотографию с лодки в Антарктиде. И это то, почему некоторые люди боятся глубин океана

Есть много занимательных документальных и фантастических фильмов о том, что поджидает людей глубоко под водой. Однако увидеть что-то своими глазами всегда интереснее.
Пользователь Reddit под ником Fuqers рассказал, что его подруга работала на рыбацкой лодке в Антарктиде. В один из дней девушка увидела колоссального кальмара, который подплыл близко к их борту. Подруга Fuqers тут же потянулась за телефоном и сделала снимок, который позже опубликовал её друг.
Фото: reddit.com/user/fuqers
Пользователи соцсети были впечатлены размерами зверя. У кого-то пошли мурашки по коже, а кто-то начал шутить, что если выловить такого здоровяка, то питаться им можно как минимум неделю.
О колоссальных кальмарах появились первые сведения только в 1925 году. И лишь в 1979 году люди впервые выловили взрослую особь. Сейчас известно, что эти кальмары достигают в длину 10-14 метров и являются хищниками.
Впрочем, они действительно годятся в пищу. Те, кому довелось попробовать колоссального кальмара на вкус, отмечают, что у него очень нежное мясо.
Кстати, ранее пользователи соцсетей пытались понять, что за странную зубастую рыбу они увидели на фотографии. К счастью, среди комментаторов нашлись знающие люди (здесь подробности).