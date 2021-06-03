«Откладываю в сторону питательные средства и пользуюсь более увлажняющими». Как правильно ухаживать за кожей лица летом?

Вот и лето пришло, а вместе с ним – ультрафиолет, ветер и пыль – заклятые враги здоровой кожи. Чтобы уберечь красоту, нужно подобрать грамотный уход. Христина о бьюти-средствах знает все.

Христина Борисова:

Когда приходит лето, я откладываю в сторону питательные средства и пользуюсь более увлажняющими. Я не забываю летом про тональные основы, но какие-то менее кремообразные. Поскольку летом у нас появляется много овощей и фруктов, мы не забываем «бабушкины» методы. Это обязательно маска из огурцов и все, что для кожи будет полезно.

В жаркий сезон важно сконцентрироваться на четырех главных правилах ухода за кожей: очищение, тонизирование, увлажнение и защита. Верным спутником должен стать увлажняющий крем. Его присутствие в дамской сумочке обязательно.

Алла Скварчевская, косметолог:

Очищать кожу необходимо два раза в день: утром и вечером. Но в жаркое время из-за повышенного пото- и салоотделения требуется дополнительное очищение. Здесь вы можете очистить кожу очищающими влажными салфетками либо протереть лицо тоником, но после этого обязательно нанести увлажняющий крем с SPF-защитой. Именно крем с SPF-защитой поможет защитить вашу кожу не только от солнышка, но и от ожогов и гиперпигментации.

Не стоит пренебрегать увлажняющими гелями, сыворотками и масками. В их составе должны присутствовать конский каштан, витамин С, Е и пантенол. Такие средства помогут снять воспаление и избавят от отечности. Алла Скварчевская:

Этап дополнительного очищения – это могут быть пилинги, скрабы, именно в летний период можно даже и увеличить, сделать не один раз в неделю, а два для того, чтобы очистить кожу от пота и от омертвевших частичек. Также рекомендовано поменять тональные кремы на более легкие. Здесь очень актуально, если вы будете использовать СС и ВВ-кремы. Сейчас есть новинка – гибридный крем, который имеет не только SPF-защиту 50, но и обладает тонирующим и увлажняющим действием.

В летний период косметичка заметно похудеет, ведь в жару нет смысла в обильном макияже. Бархатистость коже придаст минеральная рассыпчатая пудра, а матовые губные помады лучше заменить увлажняющими.

Алла Скварчевская:

Обратите внимание, что именно в летний период можно использовать водостойкую тушь, карандаш для глаз и губ, а также обязательно у вас в косметичке должны быть матирующие салфетки. Именно матирующие салфетки помогут вам в течение дня не испытывать на лице жирный блеск, потому что эти салфетки забирают жир, но не забирают макияж.