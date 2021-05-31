Старинные фрески и необычная архитектура. Вот как строился костёл в Гервятах

Анастасия Макеева, корреспондент:

На карте белорусских сокровищ костел в Гервятах сияет ярко. Шедевр неоготики в 20 этажей сравнивают с Нотр-Дамом и Кельнским собором. Отправимся в захватывающее путешествие.

Неземная красота. Стрельчатые окна расходятся лучами. Никогда не увядает окно-роза. А крыша в форме креста благословляет Островецкий край и всех белорусов. Чудо архитектуры появилось благодаря молодому ксендзу Владиславу Ольшевскому, который служил здесь в далеком 1896 году. Неподалеку от этих мест возвели деревянный костел. Скромный снаружи, нарядный внутри. Но со временем святыня стала тесной для прихожан, и предприимчивый ксендз решается возвести величественный храм.

Наталия Белячиц, заведующая отделом культуры и досуга агрогородка Рымдюны:

У ксендза Владислава Ольшевского был брат Игнат Ольшевский (инженер), он ему помогал в строительстве данного костела. Но согласно истории, архитектором данного проекта костела Святой Троицы является Алексей Полозов – главный архитектор Вильнюсской губернии. Они с братом рассмотрели проект, увеличили число окон, его просто переделали. И этот молодой ксендз строил костел вместе с жителями данного края и одной из самых известных семей – семьей Домейко. Когда люди приносили средства на строительство костела, ксендз Владислав Ольшевский каждому из них выдавал памятку.

Большая стройка велась стремительно. Ходят легенды, что грунтовые воды размывали фундамент, и пришлось даже повернуть русло местной реки Лоши. На ее берегах возвели кирпичный завод. Каждый день на стройке трудились около 70 жителей. Ежемесячно семьи приносили по 60 куриных яиц, их добавляли в известковый раствор для прочности кирпича. Как видим, не зря. Памятник архитектуры в прекрасном состоянии. Черепицу же завозили из Германии. Так, с 1899 по 1903 вырос один из самых высоких костелов в нашей стране. Дорога к Богу в 61 метр. Выше только в Видзах.

Наталия Белячиц:

Здесь каждый может найти какое-то спокойствие. Костел никогда не закрывался. Святая Остробрамская, к ней многие и я сама прихожу, когда мне плохо, тяжело, когда мне радостно, когда я хочу поделиться, я всегда прихожу к ней. Она может выслушать, помочь исполнить маленькие заветные желания, и многие, когда сюда приезжали, когда их желания исполнялись, в знак благодарности дарили костелу свои какие-то иконы. Просто нужно верить. Когда звучит орган, душа устремляется ввысь. Роскошные интерьеры длиной в 57 метров дышат историей. Три резных алтаря. Дорога Христова на стенах и уникальные иконы. Одна из них – «Святой Иосиф с младенцем» 1514 года в стиле барокко. Прихожане говорят, что она попала сюда еще со старого деревянного костела. А вот пол и витражи – детище реставрации. 164 лика святых из разных конфессий. Каждый из верующих найдет свое.

Присмотритесь к фигурам разбойников Дисмуса и Гестаса, которые были распяты вместе с Христом. Благоразумец смотрит в сторону Бога, безумец на выход. Все в костеле о вечном.

Наталия Белячиц:

Обратите внимание на фреску на стене: 1903 год, художник Тереса Ясевич. Фреска была закрыта, закрашена. Когда меняли витражи, стояли высокие леса, один из строителей приложил мокрую ткань, и ткань как раз попала на лицо Христа, и решили ее открыть.

Елена Севостьян, органистка:

Святые мессы у нас проходят всегда по воскресеньям в 10 часов и в 12, поэтому у туристов тоже есть возможность в них участвовать и слушать литургическое пение и литургическую музыку. Но иногда случается так, что туристические группы приезжают не в эти дни, в другое время. У нас в социальных сетях есть страница, они могут написать, запланировать время, согласовать с нами и услышать музыку.

Духовное путешествие продолжает прекрасный дендрарий на французский манер. Его создавал покойный ксендз Леонид Нестюк. В таком райском парке с трудом верится, что еще в 1896 году здесь были высоченные липы и море ворон. Оттого самых сварливых дам местные в шутку называют гервятские вороны. Фигурные кустарники и цветущие клумбы органично дополняют скульптуры 12 апостолов. Центральное место занимает Михаил Архангел, который олицетворяет борьбу добра со злом и защищает всех прихожан и гостей костела.

Наталия Белячиц:

Здесь более 500 видов растений: туи, кустарники, деревья, цветы. Когда мы пройдем вокруг, вы увидите резные кресты – это присуще только этому краю, потому что Гервятский край многонациональный, и все живут дружно. Когда проходили пленэры по резьбе по дереву, сюда приезжали мастера из разных стран. Мастера из Литвы изготавливали резные кресты и дарили в дар данному храму.

В такой красе определенно стоит побывать. А с 29 июня всех туристов ожидает сюрприз: театрализованные экскурсии. Главную роль на себя возьмут меценаты костела – семья Домейки, а волшебница-фея окунет в мир лечебных трав.

– Понравилась сама архитектура, говорят, маленькая Швейцария. Это столько лет назад все создавалось, настолько приятно это ощущать, что у нас в Беларуси есть такой уголочек.

– Заходишь туда и такие ощущения, хочется слушать эту музыку, этот орган, очень интересно и загадочно.

– Легкость, ощущение внутренней гармонии.

– Советуем всем из заграницы приезжать к нам, у нас самые красивые места в Беларуси.

Необычно такую архитектуру увидеть в Беларуси, мы тут первый раз. Мы любим путешествовать, ездим по стране, открываем что-то новое и учим своих детей, чтобы они тоже интересовались.