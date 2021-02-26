Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?

Как часто люди размышляют на абстрактные темы? Иногда что-то совсем очевидное становится открытием. Например, что у звёзд прошлых эпох есть наследники, которые живут в наше время. Мы решили узнать, как они выглядят и чем занимаются.

Крис Пайн, 40 лет

Популярный американский актёр является внуком Энн Гвин. Актриса была одной из первых «королев крика» из-за регулярных появлений в фильмах ужасов. Пайн тоже стал актёром, но снимается чаще в драмах, комедиях и боевиках.