Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?
Как часто люди размышляют на абстрактные темы? Иногда что-то совсем очевидное становится открытием. Например, что у звёзд прошлых эпох есть наследники, которые живут в наше время. Мы решили узнать, как они выглядят и чем занимаются.
Крис Пайн, 40 лет
Популярный американский актёр является внуком Энн Гвин. Актриса была одной из первых «королев крика» из-за регулярных появлений в фильмах ужасов. Пайн тоже стал актёром, но снимается чаще в драмах, комедиях и боевиках.
Фото: instagram.com/vintage.hollywood.glamour и instagram.com/chrispinenut
Райли Кио, 31 год
Внучка певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. У девушки есть контракт с модельным агентством. Также Кио снимается в фильмах. К слову, именно съёмки помогли девушке встретить будущего супруга. Райли замужем за каскадёром, который исполнял трюки в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости».
Фото: instagram.com/elvis и instagram.com/rileykeough
Пабло Дилан, 25 лет
Внук Боба Дилана, который известен как музыкант, художник и актёр. Кстати, Бобу сейчас 79 лет. Его внук тоже увлекается музыкой. Раньше молодой человек пробовал себя в рэпе и хип-хопе, но сейчас творит в стиле фолк-рока. К слову, несмотря на то, что Пабло является внуком одного из известнейших музыкантов, начинал он с игры на улицах. По словам внука Боба Дилана, люди чаще обращали внимание на его причёску, чем на его музыку.
Фото: instagram.com/bobdylan и twitter.com/pablodylan
Софи Даль, 43 года
Дедушкой актрисы и писательницы является известный автор романов, сказок и новелл Роальд Даль. В юности Софи некоторое время работала моделью, затем несколько лет снималась в фильмах. Сейчас внучка Роальда пишет книги, а также работает ежемесячным обозревателем и редактором в журнале.
Фото: instagram.com/veryimportantspy и instagram.com/mssophiedahl
Роуз Шлоссберг, 32 года
Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди и супруги Жаклин Кеннеди. Роуз интересуется модой, окончила магистратуру в Нью-Йоркском университете, а сейчас является автором и одной из актрис веб-сериала «End Times Girls Club».
А вы замечали, что Жаклин Кеннеди не расставалась с перчатками? И дело не только в стиле
Фото: instagram.com/jackiekennedyonassis и instagram.com/schlossbergsiblings
Золека Мандела, 40 лет
Внучка Нельсона Манделы, бывшего президента ЮАР. Золека является активисткой и писательницей. Автобиографическая книга женщины привлекла внимание открытостью и, конечно, тем, что автором является внучка Нельсона Манделы.
Фото: instagram.com/gianni_rakotonanahary_2028 и instagram.com/zolekamandela
Дри Хемингуэй, 33 года
Правнучка американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Дри является моделью. Девушка представляет несколько модных брендов. Также Хемингуэй снимается в независимых кинокартинах.
Фото: instagram.com/bazhinaleksey и instagram.com/dreelouisehemingway
Кстати, ранее мы показывали знаменитых родителей и их детей. По фотографиям сразу видно, что ДНК-тест этим людям не понадобится (здесь подробнее).