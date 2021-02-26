Прямой эфир

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?

26 февраля 2021 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как часто люди размышляют на абстрактные темы? Иногда что-то совсем очевидное становится открытием. Например, что у звёзд прошлых эпох есть наследники, которые живут в наше время. Мы решили узнать, как они выглядят и чем занимаются.

Крис Пайн, 40 лет

Популярный американский актёр является внуком Энн Гвин. Актриса была одной из первых «королев крика» из-за регулярных появлений в фильмах ужасов. Пайн тоже стал актёром, но снимается чаще в драмах, комедиях и боевиках.

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-1

Фото: instagram.com/vintage.hollywood.glamour и instagram.com/chrispinenut

Райли Кио, 31 год

Внучка певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. У девушки есть контракт с модельным агентством. Также Кио снимается в фильмах. К слову, именно съёмки помогли девушке встретить будущего супруга. Райли замужем за каскадёром, который исполнял трюки в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости».

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-4

Фото: instagram.com/elvis и instagram.com/rileykeough

Пабло Дилан, 25 лет

Внук Боба Дилана, который известен как музыкант, художник и актёр. Кстати, Бобу сейчас 79 лет. Его внук тоже увлекается музыкой. Раньше молодой человек пробовал себя в рэпе и хип-хопе, но сейчас творит в стиле фолк-рока. К слову, несмотря на то, что Пабло является внуком одного из известнейших музыкантов, начинал он с игры на улицах. По словам внука Боба Дилана, люди чаще обращали внимание на его причёску, чем на его музыку.

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-7

Фото: instagram.com/bobdylan и twitter.com/pablodylan

Софи Даль, 43 года

Дедушкой актрисы и писательницы является известный автор романов, сказок и новелл Роальд Даль. В юности Софи некоторое время работала моделью, затем несколько лет снималась в фильмах. Сейчас внучка Роальда пишет книги, а также работает ежемесячным обозревателем и редактором в журнале.

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-10

Фото: instagram.com/veryimportantspy и instagram.com/mssophiedahl

Роуз Шлоссберг, 32 года

Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди и супруги Жаклин Кеннеди. Роуз интересуется модой, окончила магистратуру в Нью-Йоркском университете, а сейчас является автором и одной из актрис веб-сериала «End Times Girls Club».

А вы замечали, что Жаклин Кеннеди не расставалась с перчатками? И дело не только в стиле 

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-13

Фото: instagram.com/jackiekennedyonassis и instagram.com/schlossbergsiblings

Золека Мандела, 40 лет

Внучка Нельсона Манделы, бывшего президента ЮАР. Золека является активисткой и писательницей. Автобиографическая книга женщины привлекла внимание открытостью и, конечно, тем, что автором является внучка Нельсона Манделы.

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-16

Фото: instagram.com/gianni_rakotonanahary_2028 и instagram.com/zolekamandela

Дри Хемингуэй, 33 года

Правнучка американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Дри является моделью. Девушка представляет несколько модных брендов. Также Хемингуэй снимается в независимых кинокартинах.

Пресли, Хемингуэй, Дилан. Как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века?-19

Фото: instagram.com/bazhinaleksey и instagram.com/dreelouisehemingway

Кстати, ранее мы показывали знаменитых родителей и их детей. По фотографиям сразу видно, что ДНК-тест этим людям не понадобится (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Элвис Пресли # Присцилла Пресли # Боб Дилан # Роальд Даль # Джон Кеннеди # Жаклин Кеннеди # Нельсон Мандела # Эрнест Хемингуэй # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка посмотрела 50 серий дорам за сутки. На следующий день она видела сериалы у себя в голове
26 февраля 2021 11:53

Девушка посмотрела 50 серий дорам за сутки. На следующий день она видела сериалы у себя в голове

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста
26 февраля 2021 10:10

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов
26 февраля 2021 09:22

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов