Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста

Добавить саду тропических ноток вполне возможно. Достаточно найти место в своих композициях для такой уже привычной экзотики, как канны. Садоводы ценят это растение за эффектное цветение и большие красивые листья, которые могут быть окрашены в самые разные цвета. Они то и обеспечивают высокую декоративность на протяжении всего сезона.

Но есть факторы, которые влияют на решение многих садоводов приобрести канны. Прежде всего это сохранение посадочного материала. Однако специалисты уверяют, при наличии мест для хранения зимой и соблюдении определенных правил – проблем с выращиванием не будет.

Итак, время готовить растение к посадке. Наш мастер-класс от профи. Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси:

Отряхнулась земля естественным образом или вы заставили и обрезаете, начинаем с прошлогодних всасывающих корней. Мы их все удаляем, потому что они уже мертвые, и когда мы канну поставим на проращивание, то они будут загнивать и создавать инфекцию, которая совершенно не нужна. Видно, что это были старые стебли.

Я понимаю, что это был цветонос, я беру здесь пальцем и прощупываю, где заканчивается цветочная почка, хотя она выглядит, наверное, просто как отросток корневища, но понимаете, что это цветочные почки и выше нее я обрезаю. Не стремитесь обрезать до самого основания, потому что так мы можем повредить верхушку почки.

Если я отрежу вот так, здесь будут цветочные почки, отсюда они дадут цветоносы. Здесь мы срежем до здорового, что у нас тут получилось, возможно, проснется на самой шеечке почка, значит, тут цветочная.

Вот у нас готовы такие посадочные единички и будем закладывать на проращивание. Можно закладывать на проращивание различными способами. Можно просто положить в опилки, чтобы наше корневище там прорастало. Всякое может случиться, всякого качества может быть материал.

Горшок мы берем такой, чтобы до времени высадки в грунт растение там могло развиваться, и мы будем периодически его (два-три раза) подкармливать. Один раз подкормим комплексным удобрением с преобладанием азота, чтобы задать рост. Но, а потом попозже мы подкормим комплексным легким удобрением с заниженным содержанием, допустим, возьмем какое-то цветочное для хорошего роста и для хорошего роста корневища.

Укладываем, смотрим, чтобы колос был кверху, в принципе большой беды не будет, если вы ошибетесь и что-то пойдет в сторону, потому что все равно законы природы заставят растение повернуть листья вверх. Мы не укладываем и не закапываем глубоко, потому что канна – растение корневищное, оно идеально распространяется в почве.

Мы присыпаем так, чтобы сверху закрыть наше корневище на два-три сантиметра, не надо закапывать на дно горшка. И наблюдаем, через две недели, десять дней при хороших условиях... Надо периодически увлажнять, чтобы постоянно горшок с опилками находился во влажном состоянии. И мы потом будем видеть, что пошли расточки, либо, если нам не терпится, мы подергаем и увидим, что там уже сформировались корни. Будут корни активные, заметные, белые, мощные такие бороды, значит, мы берем и рассаживаем по другим горшочкам.

Еще один вариант: мы можем посадить в землю. Земля должна быть достаточно плодородной, можно смешать в равных частях торф, землю, как любят огородники, с кротовины и сажаем нашу канну для того, чтобы здесь она уже росла до момента высадки в грунт. Вот мы посадили, поливаем сверху и тоже ставим в такие же условия.

Температура 18-20 градусов, периодически поливаем, замачивать не надо. Мне кажется, успех будет обеспечен.