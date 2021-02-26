Прямой эфир

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста

26 февраля 2021 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добавить саду тропических ноток вполне возможно. Достаточно найти место в своих композициях для такой уже привычной экзотики, как канны. Садоводы ценят это растение за эффектное цветение и большие красивые листья, которые могут быть окрашены в самые разные цвета. Они то и обеспечивают высокую декоративность на протяжении всего сезона.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -1

Но есть факторы, которые влияют на решение многих садоводов приобрести канны. Прежде всего это сохранение посадочного материала. Однако специалисты уверяют, при наличии мест для хранения зимой и соблюдении определенных правил – проблем с выращиванием не будет.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -4

Итак, время готовить растение к посадке. Наш мастер-класс от профи.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси:
Отряхнулась земля естественным образом или вы заставили и обрезаете, начинаем с прошлогодних всасывающих корней. Мы их все удаляем, потому что они уже мертвые, и когда мы канну поставим на проращивание, то они будут загнивать и создавать инфекцию, которая совершенно не нужна. Видно, что это были старые стебли.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -7

Я понимаю, что это был цветонос, я беру здесь пальцем и прощупываю, где заканчивается цветочная почка, хотя она выглядит, наверное, просто как отросток корневища, но понимаете, что это цветочные почки и выше нее я обрезаю. Не стремитесь обрезать до самого основания, потому что так мы можем повредить верхушку почки.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -10

Если я отрежу вот так, здесь будут цветочные почки, отсюда они дадут цветоносы. Здесь мы срежем до здорового, что у нас тут получилось, возможно, проснется на самой шеечке почка, значит, тут цветочная.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -13

Вот у нас готовы такие посадочные единички и будем закладывать на проращивание. Можно закладывать на проращивание различными способами. Можно просто положить в опилки, чтобы наше корневище там прорастало. Всякое может случиться, всякого качества может быть материал.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -16

Горшок мы берем такой, чтобы до времени высадки в грунт растение там могло развиваться, и мы будем периодически его (два-три раза) подкармливать. Один раз подкормим комплексным удобрением с преобладанием азота, чтобы задать рост. Но, а потом попозже мы подкормим комплексным легким удобрением с заниженным содержанием, допустим, возьмем какое-то цветочное для хорошего роста и для хорошего роста корневища.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -19

Укладываем, смотрим, чтобы колос был кверху, в принципе большой беды не будет, если вы ошибетесь и что-то пойдет в сторону, потому что все равно законы природы заставят растение повернуть листья вверх. Мы не укладываем и не закапываем глубоко, потому что канна растение корневищное, оно идеально распространяется в почве.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -22

Мы присыпаем так, чтобы сверху закрыть наше корневище на два-три сантиметра, не надо закапывать на дно горшка. И наблюдаем, через две недели, десять дней при хороших условиях... Надо периодически увлажнять, чтобы постоянно горшок с опилками находился во влажном состоянии. И мы потом будем видеть, что пошли расточки, либо, если нам не терпится, мы подергаем и увидим, что там уже сформировались корни. Будут корни активные, заметные, белые, мощные такие бороды, значит, мы берем и рассаживаем по другим горшочкам.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -25

Еще один вариант: мы можем посадить в землю. Земля должна быть достаточно плодородной, можно смешать в равных частях торф, землю, как любят огородники, с кротовины и сажаем нашу канну для того, чтобы здесь она уже росла до момента высадки в грунт. Вот мы посадили, поливаем сверху и тоже ставим в такие же условия.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -28

Температура 18-20 градусов, периодически поливаем, замачивать не надо. Мне кажется, успех будет обеспечен.

Как правильно подготовить канны к посадке? Мастер-класс от специалиста -31

Следующий шаг – подбор места для растений в саду и подготовка посадочной ямы.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Ольга Дуброва # Фотофакт # растения

Другие новости рубрики

Все новости
До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов
26 февраля 2021 09:22

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов

Что модно носить этой весной? Показываем шесть необычных образов
26 февраля 2021 08:38

Что модно носить этой весной? Показываем шесть необычных образов

Буклеты, познавательные викторины и спецобмундирование. Как проходит акция по безопасности в Минске
26 февраля 2021 08:06

Буклеты, познавательные викторины и спецобмундирование. Как проходит акция по безопасности в Минске