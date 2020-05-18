А вы замечали, что Жаклин Кеннеди не расставалась с перчатками? И дело не только в стиле

Жаклин Кеннеди оказала огромное влияние на весь мир моды. Супруга 35 президента США стала иконой стиля. Простые американки подражали Жаклин, а дизайнеры черпали в ней вдохновение. Неизменным атрибутом гардероба жены Джона Кеннеди были перчатки. Без них первую леди можно было увидеть крайне редко. И этому есть сразу несколько причин.

Просто стильно Жаклин наняла американского дизайнера Олега Кассини с требованием создать для неё образ, достойный супруги президента США. Кассини превосходно справился со своей задачей.

Форма рук Жаклин была требовательна к своей внешности. Жена Джона Кеннеди отлично понимала свои достоинства и недостатки. К последним одна относила широкие ступни и форму кистей рук – ещё одна причина носить перчатки. Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

Курение Широко известна привычка первой леди к курению, которое пагубно влияет на кожу. Кеннеди регулярно пользовалась кремами и другими средствами для поддержания кожи рук и лица в тонусе. Однако не исключено, что курение также могло стать причиной постоянного ношения перчаток.

Грызла ногти У любого человека есть вредные привычки, Кеннеди не была исключением. Однако первой леди не подобало показываться перед публикой в неряшливом виде или с обгрызенными ногтями. Поэтому перчатки были нужны, чтобы скрывать эту привычку.