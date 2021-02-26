До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов

Новости России. Актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов многие годы веселит телезрителей. Однако теперь артиста стало меньше примерно на 45 кг.
Новости России. Актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов многие годы веселит телезрителей. Однако теперь артиста стало меньше примерно на 45 кг.
Фото: instagram.com/morozov_artist
Морозов обрёл известность в 1998 году, когда победил в шоу талантов «Звёзды XXI века» в номинации «Лучший юморист». С тех пор Александр Алексеевич запомнился людям как невысокий объёмный мужчина со смешной причёской.
Фото: instagram.com/morozov_artist
Однако в 2020 году юморист начал испытывать сложности из-за избыточного веса. Поняв, что тренироваться и соблюдать диеты он не сможет, Морозов отважился на гастрошунтирование – хирургическое уменьшение желудка.
Похудение для ленивых. Семь способов немного сбросить вес без напряжённых тренировок
Фото: instagram.com/morozov_artist
После операции Александр Алексеевич не изменил образ жизни, нарушал предписания врачей. В итоге у юмориста произошло кровотечение из-за язвы желудка. Мужчина был доставлен в больницу.
Фото: instagram.com/morozov_artist
Теперь Морозов ответственнее относится к своему здоровью, пьёт витаминный комплекс, иногда ходит в спортзал. И, конечно, Александр Алексеевич продолжает оставаться позитивным и радовать своих поклонников.
Фото: instagram.com/morozov_artist
Кстати, ранее мы показывали, как выглядела актриса из «Сватов» во время беременности. После неё пришлось худеть на 18 кг – здесь подробности.