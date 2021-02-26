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До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов

26 февраля 2021 09:22
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Новости России. Актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов многие годы веселит телезрителей. Однако теперь артиста стало меньше примерно на 45 кг.

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов-1

Фото: instagram.com/morozov_artist 

Морозов обрёл известность в 1998 году, когда победил в шоу талантов «Звёзды XXI века» в номинации «Лучший юморист». С тех пор Александр Алексеевич запомнился людям как невысокий объёмный мужчина со смешной причёской.  

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов-4

Фото: instagram.com/morozov_artist 

Однако в 2020 году юморист начал испытывать сложности из-за избыточного веса. Поняв, что тренироваться и соблюдать диеты он не сможет, Морозов отважился на гастрошунтирование – хирургическое уменьшение желудка.  

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До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов-7

Фото: instagram.com/morozov_artist 

После операции Александр Алексеевич не изменил образ жизни, нарушал предписания врачей. В итоге у юмориста произошло кровотечение из-за язвы желудка. Мужчина был доставлен в больницу.  

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов-10

Фото: instagram.com/morozov_artist 

Теперь Морозов ответственнее относится к своему здоровью, пьёт витаминный комплекс, иногда ходит в спортзал. И, конечно, Александр Алексеевич продолжает оставаться позитивным и радовать своих поклонников.  

До и после. Вот как изменился после похудения актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов-13

Фото: instagram.com/morozov_artist 

Кстати, ранее мы показывали, как выглядела актриса из «Сватов» во время беременности. После неё пришлось худеть на 18 кг – здесь подробности.  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Морозов # Фотофакт

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