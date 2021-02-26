Девушка посмотрела 50 серий дорам за сутки. На следующий день она видела сериалы у себя в голове
Девушка во время небольшого отпуска решила посвятить всё своё время просмотру корейских дорам. Однако после просмотра 50 серий за один день пришлось взять небольшой перерыв.
Как сообщает Taiwan News, с 11 по 17 февраля в Китае, а также некоторых других азиатский странах были выходные дни по случаю китайского Нового года. Обычно после этого у офтальмологов увеличивается число пациентов, поскольку люди предпочитают проводить время за просмотром фильмов или за игрой в видеоигры.
Фото: instagram.com/theinheritorstvseries (кадр из дорамы «Наследники»)
Этот год не стал исключением. Некоторые люди даже не спали по ночам, чтобы успеть посмотреть больше сериалов. Однако среди других пациентов офтальмологов выделилась 30-летняя жительница Тайваня Чжан.
Девушка рассказала, что за сутки посмотрела 50 серий дорам. На следующий день Чжан поняла, что у неё перед глазами мелькают фрагменты сериала, а зрение стало несколько более мутным. Жительница Тайваня забеспокоилась и обратилась к врачу.
В этот раз с глазами Чжан ничего страшного не случилось, это было простое переутомление. Однако врач посоветовала ей устраивать перерывы для глаз хотя бы раз в несколько часов на 5-10 минут. А ещё можно применять компрессы, чтобы глаза расслабились и отдохнули.
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