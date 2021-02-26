Девушка посмотрела 50 серий дорам за сутки. На следующий день она видела сериалы у себя в голове

Девушка во время небольшого отпуска решила посвятить всё своё время просмотру корейских дорам. Однако после просмотра 50 серий за один день пришлось взять небольшой перерыв.

Как сообщает Taiwan News, с 11 по 17 февраля в Китае, а также некоторых других азиатский странах были выходные дни по случаю китайского Нового года. Обычно после этого у офтальмологов увеличивается число пациентов, поскольку люди предпочитают проводить время за просмотром фильмов или за игрой в видеоигры.