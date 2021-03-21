Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет

Новости Исландии. Почти два года прошло с выхода последней серии «Игры престолов», однако число её фанатов лишь продолжает расти. И, конечно, свои поклонники есть у Хафтора Бьёрнссона, который сыграл заметную роль.

Актёр известен своей мускулатурой и даже признавался сильнейшим человеком планеты. А сможете представить его 17-летним парнем? К счастью, есть фотографии Хафтора того времени, когда он ещё не стал образцом для подражания бодибилдеров.