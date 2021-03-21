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Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет

21 марта 2021 15:29
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Новости Исландии. Почти два года прошло с выхода последней серии «Игры престолов», однако число её фанатов лишь продолжает расти. И, конечно, свои поклонники есть у Хафтора Бьёрнссона, который сыграл заметную роль. 

Актёр известен своей мускулатурой и даже признавался сильнейшим человеком планеты. А сможете представить его 17-летним парнем? К счастью, есть фотографии Хафтора того времени, когда он ещё не стал образцом для подражания бодибилдеров. 

Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет -1

Фото: KR Reykjavík 

Как сообщает LADbible, в 17 лет Бьёрнссон играл в баскетбольной команде KR Reykjavík. Уже тогда будущий актёр был крупнее многих своих сверстников, но всё-таки выделялся не так сильно. Хафтор рассказывал, что в подростковом возрасте мечтал стать профессиональным баскетболистом, но после двух переломов лодыжки с этой мечтой пришлось попрощаться. 

Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет -4

Фото: instagram.com/thorbjornsson 

«В 2013 году съемочная группа «Игры престолов» работала в Исландии. Они услышали о массивном, мускулистом, красивом и крупном молодом парне», – поделился воспоминаниями Бьёрнссон. 

Когда будущий актёр получил электронное письмо с предложением прийти на кастинг, Хафтор подумал, что это какая-то шутка, и не ответил. Но затем ему позвонили и ещё раз пригласили на прослушивание. Там Бьёрнссона попросили поднять человека. Исландец легко справился и стал одним из актёров «Игры престолов». 

Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет -7

Фото: кадр из сериала «Игра престолов» 

Кстати, а вы когда-нибудь видели Хафтора в платье? Если нет, исправить это можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Хафтор Юлиус Бьёрнссон # Фотофакт

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