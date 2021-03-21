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Мать двоих детей исполнила мечту многих женщин и потеряла всех друзей

21 марта 2021 13:37
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У семейной жизни есть свои трудности. Женщина решила одну из серьёзных проблем и потеряла друзей. Ведь люди решили, что она просто хвастается. 

Как сообщает Kidspot, 45-летняя жительница австралийского города Брисбен Труди много лет назад вышла замуж и стала матерью двоих детей. В свои двадцать с лишним лет женщина много работала, как и её муж. В какой-то момент супруги поняли, что если так пойдёт и дальше, то они попросту не смогут заниматься воспитанием своих сына и дочки. 

«Наши дни были наполнены очень долгими часами работы, и всё, что мы хотели делать, когда возвращались домой, – это поесть, повеселиться с детьми, поиграть, принять душ, а затем лечь спать», – рассказала Труди. 

Мать двоих детей исполнила мечту многих женщин и потеряла всех друзей -1

Фото: Kidspot

Тогда семья решила исполнить мечту многих женщин – нанять домработницу. И вот уже 20 лет женщина приходит в дом Труди дважды в неделю, наводит порядок и уходит. Благодаря помощи домработницы женщина после работы может проводить всё своё время с мужем и детьми. 

«Мы отчаянно нуждались в помощи. У нас не было времени сидеть с детьми, а наши выходные были заняты стиркой одежды и уборкой в ​​доме», – объяснила Труди причину нанять домработницу. 

Сейчас дети женщины уже выросли, дочери 21 год, а сыну – 24 года. Однако семья по-прежнему продолжает пользоваться услугами домработницы. Новые друзья семьи относятся к этому нормально, а старых друзей у Труди не осталось. 

Мать двоих детей исполнила мечту многих женщин и потеряла всех друзей -4

Фото: Kidspot

«Некоторые из моих друзей были абсолютно потрясены тем, что мне нужна помощь с уборкой. Они говорили, что я вполне способна сделать это сама, а также, что у моих мужа и дочери по две руки и ноги, так почему они не могут прибраться в доме? Мои бывшие друзья решили, что мы просто хвастаемся своим финансовым благополучием», – вспомнила женщина. 

Несмотря на слова друзей, Труди уверена, что она всё сделала правильно. По её мнению, гораздо важнее больше времени проводить с семьёй, чем быть человеком, который поддерживает в доме идеальный порядок и готовит изысканные блюда. 

Кстати, ранее одна женщина, которая сама ведёт хозяйство, решила проверить, что будет, если она переложит эту ответственность на мужа. Результат получился весьма интересным (здесь подробнее). 

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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