Мать двоих детей исполнила мечту многих женщин и потеряла всех друзей
У семейной жизни есть свои трудности. Женщина решила одну из серьёзных проблем и потеряла друзей. Ведь люди решили, что она просто хвастается.
Как сообщает Kidspot, 45-летняя жительница австралийского города Брисбен Труди много лет назад вышла замуж и стала матерью двоих детей. В свои двадцать с лишним лет женщина много работала, как и её муж. В какой-то момент супруги поняли, что если так пойдёт и дальше, то они попросту не смогут заниматься воспитанием своих сына и дочки.
«Наши дни были наполнены очень долгими часами работы, и всё, что мы хотели делать, когда возвращались домой, – это поесть, повеселиться с детьми, поиграть, принять душ, а затем лечь спать», – рассказала Труди.
Тогда семья решила исполнить мечту многих женщин – нанять домработницу. И вот уже 20 лет женщина приходит в дом Труди дважды в неделю, наводит порядок и уходит. Благодаря помощи домработницы женщина после работы может проводить всё своё время с мужем и детьми.
«Мы отчаянно нуждались в помощи. У нас не было времени сидеть с детьми, а наши выходные были заняты стиркой одежды и уборкой в доме», – объяснила Труди причину нанять домработницу.
Сейчас дети женщины уже выросли, дочери 21 год, а сыну – 24 года. Однако семья по-прежнему продолжает пользоваться услугами домработницы. Новые друзья семьи относятся к этому нормально, а старых друзей у Труди не осталось.
«Некоторые из моих друзей были абсолютно потрясены тем, что мне нужна помощь с уборкой. Они говорили, что я вполне способна сделать это сама, а также, что у моих мужа и дочери по две руки и ноги, так почему они не могут прибраться в доме? Мои бывшие друзья решили, что мы просто хвастаемся своим финансовым благополучием», – вспомнила женщина.
Несмотря на слова друзей, Труди уверена, что она всё сделала правильно. По её мнению, гораздо важнее больше времени проводить с семьёй, чем быть человеком, который поддерживает в доме идеальный порядок и готовит изысканные блюда.
Кстати, ранее одна женщина, которая сама ведёт хозяйство, решила проверить, что будет, если она переложит эту ответственность на мужа. Результат получился весьма интересным (здесь подробнее).