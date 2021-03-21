Мать двоих детей исполнила мечту многих женщин и потеряла всех друзей

У семейной жизни есть свои трудности. Женщина решила одну из серьёзных проблем и потеряла друзей. Ведь люди решили, что она просто хвастается.

Как сообщает Kidspot, 45-летняя жительница австралийского города Брисбен Труди много лет назад вышла замуж и стала матерью двоих детей. В свои двадцать с лишним лет женщина много работала, как и её муж. В какой-то момент супруги поняли, что если так пойдёт и дальше, то они попросту не смогут заниматься воспитанием своих сына и дочки.

«Наши дни были наполнены очень долгими часами работы, и всё, что мы хотели делать, когда возвращались домой, – это поесть, повеселиться с детьми, поиграть, принять душ, а затем лечь спать», – рассказала Труди.