Семья потеряла фотоаппарат со снимками из прошлого века. Спустя 24 года фотографии нашли своих владельцев

Мужчина купил старый фотоаппарат и обнаружил внутри плёнку. Оказалось, что на ней сохранились фотографии, которые были сделаны более 20 лет назад.

Как сообщает ABC27, в марте житель канадского города Торонто Адам Уилсон купил старый фотоаппарат. Внутри была плёнка с несколькими снимками, и мужчина захотел вернуть их владельцам. 11 марта Адам опубликовал четыре фотографии на своей странице в Twitter и попросил помочь ему найти людей со снимков.