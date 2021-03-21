Семья потеряла фотоаппарат со снимками из прошлого века. Спустя 24 года фотографии нашли своих владельцев
Мужчина купил старый фотоаппарат и обнаружил внутри плёнку. Оказалось, что на ней сохранились фотографии, которые были сделаны более 20 лет назад.
Как сообщает ABC27, в марте житель канадского города Торонто Адам Уилсон купил старый фотоаппарат. Внутри была плёнка с несколькими снимками, и мужчина захотел вернуть их владельцам. 11 марта Адам опубликовал четыре фотографии на своей странице в Twitter и попросил помочь ему найти людей со снимков.
Фото: twitter.com/theleanover
Пользователи соцсети начали делиться его публикацией, а также размещать фотографии на других ресурсах. В тот же день через несколько часов с Уилсоном связалась репортёр ABC27 и предложила помочь с поисками. 17 марта на связь вышли Боб Бартолетти и его сестра Мария, которые были на тех самых снимках.
Фото: twitter.com/theleanover
Как рассказали Боб и Мария, фотографии были сняты в Рождество 1997 года. Оказалось, что для семьи это очень важные снимки. Одна из них особенная, ведь она единственная, на которой запечатлены Боб, Мария и их отец Джеймс, ветеран Второй мировой войны.
Фото: twitter.com/theleanover
Кроме того, это было первое Рождество Боба без матери и тёщи, обе женщины болели на протяжении 6-7 месяцев, а затем умерли.
Фото: twitter.com/SarahGABC27 (Джеймс в молодости)
Семья Бартолетти была очень благодарна Уилсону за то, что он постарался и смог найти их. Адам ответил, что многие люди слишком быстро перестают пытаться, потому что сами не верят в успех. Он не хотел стать одним из них.
Фото: twitter.com/SarahGABC27 (Боб и Мария сейчас)
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