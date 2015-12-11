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«Вы влюбитесь в эту песню»: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»

11 декабря 2015 07:04
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Новости России. 32-летний певец Сергей Лазарев представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016».

Артист рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Сергей Лазарев (запись в Instagram. Орфография и пунктуация автора):
Рад вам сообщить, что я буду представлять Россию на Международном конкурсе песни «Евровидение-2016», который пройдет в мае в Швеции. Для меня будет большой честью выступать от имени нашей страны! Это будет увлекательный опыт, я в этом уверен! И я надеюсь, что вы, так же как и я, влюбитесь в ту песню, которую я буду исполнять на конкурсе в Стокгольме! Пожелайте мне удачи и болейте за меня.

«Вы влюбитесь в эту песню»: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»-1


Сергей Лазарев

Напомним, международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции.

«Вы влюбитесь в эту песню»: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»-4

Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев. А россиянка Полина Гагарина заняла второе место с песней A Million Voices.


Сергей Лазарев и Полина Гагарина 

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# Музыка # Фотофакт # Сергей Лазарев # Евровидение 2016

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