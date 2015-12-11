«Вы влюбитесь в эту песню»: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2016»

Новости России. 32-летний певец Сергей Лазарев представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016».

Артист рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Сергей Лазарев (запись в Instagram. Орфография и пунктуация автора):

Рад вам сообщить, что я буду представлять Россию на Международном конкурсе песни «Евровидение-2016», который пройдет в мае в Швеции. Для меня будет большой честью выступать от имени нашей страны! Это будет увлекательный опыт, я в этом уверен! И я надеюсь, что вы, так же как и я, влюбитесь в ту песню, которую я буду исполнять на конкурсе в Стокгольме! Пожелайте мне удачи и болейте за меня.