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Потемневшие носки станут белоснежными с помощью этих простых средств, которые есть дома у каждого

16 ноября 2023 11:19
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Белые носки после стирки становятся более темными. Многие привыкли их выбрасывать после нескольких раз использования. Но не спешите это делать тоже – узнайте, как отстирать носки, чтобы они выглядели как новые.

Потемневшие носки станут белоснежными с помощью этих простых средств, которые есть дома у каждого -1


Фото: Pixabay

На вашей кухне наверняка есть немало средств, которыми можно постирать белые носки. Это перекись водорода, уксус и пищевая сода. Например, перекись водорода нейтрализует цвет ткани. Нужно просто смешать ее с обычным стиральным порошком для получения экологически чистого отбеливателя. Если пятна въевшиеся, можно замочить носки в получившейся смеси на ночь. Аналогично действует уксус, пишет Live24. 

Потемневшие носки станут белоснежными с помощью этих простых средств, которые есть дома у каждого -4


Фото: Pixabay

А если смешать пищевую соду с лимонным соком, чтобы получилась густая паста, и втереть в пятно, отстираются любые загрязнения. Но если эти способы не помогли, можно поискать на полках магазинов специальные средства: порошки для белого белья, пятновыводители, отбеливатели и салфетки.

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# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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