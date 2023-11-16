Потемневшие носки станут белоснежными с помощью этих простых средств, которые есть дома у каждого

Белые носки после стирки становятся более темными. Многие привыкли их выбрасывать после нескольких раз использования. Но не спешите это делать тоже – узнайте, как отстирать носки, чтобы они выглядели как новые.



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На вашей кухне наверняка есть немало средств, которыми можно постирать белые носки. Это перекись водорода, уксус и пищевая сода. Например, перекись водорода нейтрализует цвет ткани. Нужно просто смешать ее с обычным стиральным порошком для получения экологически чистого отбеливателя. Если пятна въевшиеся, можно замочить носки в получившейся смеси на ночь. Аналогично действует уксус, пишет Live24.