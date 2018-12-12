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Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях

12 декабря 2018 12:05
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Новости Беларуси. Видео с поющей собакой набирает популярность в соцсетях. Живёт звезда ролика в белорусской столице – Минске.  

Выступление длится чуть менее минуты. Исполнителем является белый лабрадор по кличке Эйва. Собака поёт под аккомпанемент губной гармошки. Видимо, это довольно утомительное занятие, поскольку в конце ролика Эйва зевнула.  

Автором Instagram-странички, на которой опубликовано видео, является сама Эйва. Своё выступление исполнительница подписала цитатой из песни Светланы Лободы «Все люди, как люди, а я суперзведа». К слову, у лабрадора почти две тысячи подписчиков.  

Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу  

Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях -1

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/eva_labrador_  

Пользователи соцсети не смогли пройти мимо и похвалили Эйву за прекрасное пение.  

«So cute»,  

«Ууух, певунья!»,  

«Это так мило!».  

Также на своей странице лабрадор публикует фотографии обычной повседневности: спит, просит поесть, зовёт на прогулку.  

Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях -4

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/eva_labrador_  

Возможно, впереди у Эйвы большое будущее. Летом 2018 года её коллега, золотистый ретривер по кличке Оскар, принял участие в конкурсе талантов для людей. И прошёл в следующий этап.  

Коты тоже не уступают. Осенью 2018 года житель Санкт-Петербурга опубликовал видео со своим питомцем, который поёт по-грузински.  

К этому моменту ролик посмотрели более 185 тысяч раз – здесь подробнее.  

# Человек и животные # калейдоскоп # Видеофакт

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