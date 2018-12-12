Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях

Новости Беларуси. Видео с поющей собакой набирает популярность в соцсетях. Живёт звезда ролика в белорусской столице – Минске.

Выступление длится чуть менее минуты. Исполнителем является белый лабрадор по кличке Эйва. Собака поёт под аккомпанемент губной гармошки. Видимо, это довольно утомительное занятие, поскольку в конце ролика Эйва зевнула.

Автором Instagram-странички, на которой опубликовано видео, является сама Эйва. Своё выступление исполнительница подписала цитатой из песни Светланы Лободы «Все люди, как люди, а я суперзведа». К слову, у лабрадора почти две тысячи подписчиков.

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