Послушайте, как она поёт. Ролик с лабрадором набирает популярность в соцсетях
Новости Беларуси. Видео с поющей собакой набирает популярность в соцсетях. Живёт звезда ролика в белорусской столице – Минске.
Выступление длится чуть менее минуты. Исполнителем является белый лабрадор по кличке Эйва. Собака поёт под аккомпанемент губной гармошки. Видимо, это довольно утомительное занятие, поскольку в конце ролика Эйва зевнула.
Автором Instagram-странички, на которой опубликовано видео, является сама Эйва. Своё выступление исполнительница подписала цитатой из песни Светланы Лободы «Все люди, как люди, а я суперзведа». К слову, у лабрадора почти две тысячи подписчиков.
Этот парень с балалайкой поразил певицу Лободу
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/eva_labrador_
Пользователи соцсети не смогли пройти мимо и похвалили Эйву за прекрасное пение.
«So cute»,
«Ууух, певунья!»,
«Это так мило!».
Также на своей странице лабрадор публикует фотографии обычной повседневности: спит, просит поесть, зовёт на прогулку.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/eva_labrador_
Возможно, впереди у Эйвы большое будущее. Летом 2018 года её коллега, золотистый ретривер по кличке Оскар, принял участие в конкурсе талантов для людей. И прошёл в следующий этап.
Коты тоже не уступают. Осенью 2018 года житель Санкт-Петербурга опубликовал видео со своим питомцем, который поёт по-грузински.
К этому моменту ролик посмотрели более 185 тысяч раз – здесь подробнее.