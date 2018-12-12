Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети

Новости Великобритании. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась боле семи лет назад – в апреле 2011 года, но ее обсуждают до сих пор.
Новости Великобритании. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась боле семи лет назад – в апреле 2011 года, но ее обсуждают до сих пор.
Фото: REX
В сети начали обсуждать еще одну деталь образа невесты в тот праздничный день. Издание Marie Claire отыскало фото туфель Кейт Миддлтон, которые были надеты на ней в день свадьбы. К слову, их почти невозможно было рассмотреть из-за платья в пол.
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На найденном фото изображены атласные лодочки цвета слоновой кости с кружевом и круглым мыском.
Фото: twitter.com/KateDianaFan
Фото: twitter.com/KateDianaFan
Они были выставлены вместе со свадебным нарядом Кейт в Букингемском дворце. Фото туфель было опубликовано в Twitter.
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