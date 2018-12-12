Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети

Новости Великобритании. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась боле семи лет назад – в апреле 2011 года, но ее обсуждают до сих пор.

В сети начали обсуждать еще одну деталь образа невесты в тот праздничный день. Издание Marie Claire отыскало фото туфель Кейт Миддлтон, которые были надеты на ней в день свадьбы. К слову, их почти невозможно было рассмотреть из-за платья в пол.

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата

На найденном фото изображены атласные лодочки цвета слоновой кости с кружевом и круглым мыском.