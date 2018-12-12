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Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети

12 декабря 2018 11:35
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Новости Великобритании. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась боле семи лет назад – в апреле 2011 года, но ее обсуждают до сих пор.

Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети-1

Фото: REX

В сети начали обсуждать еще одну деталь образа невесты в тот праздничный день. Издание Marie Claire отыскало фото туфель Кейт Миддлтон, которые были надеты на ней в день свадьбы. К слову, их почти невозможно было рассмотреть из-за платья в пол.

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На найденном фото изображены атласные лодочки цвета слоновой кости с кружевом и круглым мыском.   

Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети-4

Фото: twitter.com/KateDianaFan

Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети-6

Фото: twitter.com/KateDianaFan

Они были выставлены вместе со свадебным нарядом Кейт в Букингемском дворце. Фото туфель было опубликовано в Twitter.

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# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Фотофакт

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